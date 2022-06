Κόσμος

Κύπρος: Καταδικάστηκε για βιασμό της 9χρονης κόρης της συντρόφου του

Στη φυλακή οδηγήθηκε άνδρας ο οποίος καταδικάστηκε για τη σεξουαλική κακοποίηση της 9χρονης κόρης της συντρόφου του.

Για το βιασμό της κόρης της συντρόφου του καταδικάστηκε ένας άνδρας στην Κύπρο.

Στη διαδικασία που έγινε κεκλεισμένων των θυρών, επιβλήθηκαν στον άνδρα ποινές φυλάκισης που φτάνουν τα 11 χρόνια, καθώς κρίθηκε ένοχος για αδικήματα που αφορούσαν στην κακοποίηση της 9χρονης.

Όπως μεταδίδει το ΚΥΠΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κακουργιοδικείου, η ανήλικη ήταν 9 ετών περίπου κατά την περίοδο διάπραξης των αδικημάτων μεταξύ 2017 και Μαΐου του 2019.

Κατά την επιβολή της ποινής, τονίστηκε η ανάγκη αποτρεπτικότητας λόγω της έξαρσης του φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων παιδιών, των οποίων η κακοποίηση εμπεριέχει την αποδόμηση της ιερής ανηλικότητας σε πρώιμα χρόνια, με την κακοποίηση να επηρεάζει όλες τις διαστάσεις της ζωής τους.

