Βύρωνας: Απατεώνας υποσχόταν διαμεσολάβηση σε πλειστηριασμούς

Συνελήφθη άνδρας που υποσχόταν διαμεσολάβηση και αποσπούσε χρήματα από πολίτες.

Ένας 42χρονος συνελήφθη με ένταλμα, στον Βύρωνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενος ότι εξαπατούσε πολίτες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 42χρονος κατηγορείται ότι με το πρόσχημα πως είχε τη δυνατότητα να μεσολαβεί σε διεξαγωγή πλειστηριασμών κατασχεμένων οχημάτων και άλλων αντικειμένων, κατάφερε να εξαπατήσει διάφορα άτομα και να αποκομίσει τμηματικά το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

