O Τσιτσιπάς στους “8” του Mallorca Championships

Άνετη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά και πρόκριση στα προημιτελικά στη Μαγιόρκα.

Στα προημιτελικά του Mallorca Championships (ΑΤΡ 250) προκρίθηκε, χωρίς να δυσκολευτεί, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικρατώντας με 6-4, 6-4 του Ίλια Ιβάσκα, στον 2ο γύρο.

Ο Έλληνας τενίστας χρειάστηκε 1 ώρα και 20 λεπτά για να πανηγυρίσει τη νίκη στον πρώτο αγώνα του στις Βαλεαρίδες νήσους, καθώς είχε περάσει bye τον 1ο γύρο.

Aυτή ήταν η 3η νίκη του Τσιτσιπά επί του 28χρονου Λευκορώσου (Νο 40 στην παγκόσμια κατάταξη) σε ισάριθμους αγώνες, μετά από αυτές σε Ρότερνταμ και Βαρκελώνη (2022).

Με «όπλο» το σερβίς του σήμερα, το Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης δεν αντιμετώπισε ούτε ένα break point. Είχε εξαιρετικό ξεκίνημα, έσπασε το σερβίς του Ιβάσκα για το 4-3 για να πάρει το πρώτο σετ με 6-4, μετά από 42 λεπτά αγώνα. Στο δεύτερο σετ, μετά το γρήγορο break στο 1ο game, δεν άφησε περιθώριο στον αντίπαλό του.

Αύριο, Πέμπτη (23/6), ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρει στον δρόμο του τον Μάρκος Χιρόν (Νο 67) στους «8». Ο Αμερικανός τενίστας απέκλεισε με ανατροπή τον συμπατριώτη του Νο52 Μακένζι Μακντόναλντ με 4-6, 7-6(5), 6-4.

