Πισπιρίγκου: ο “πόλεμος” μεταξύ ιατροδικαστών,η μαραθώνια κατάθεση της Δήμητρας και η ασφυξία (βίντεο)

Ο "πόλεμος" μεταξύ ιατροδικαστών και η αντίδραση Πισπιρίγκου

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις μετά την ολοκλήρωση του πορίσματος Καρακούκη - Καλόγρηα για το θάνατο της Ίριδας και της Μαλένας αλλά και την μαραθώνια κατάθεση της αδερφής της Ρούλας Πισπιρίγκου, Δήμητρας.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε ο συνήγορος της κατηγορουμένης, Όθωνας Παπαδόπουλος αλλά και ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου.

Ο κ. Αλεξάνδρου ανέφερε σχετικά με την κόντρα μεταξύ ιατροδικαστών "οι ενδείξεις δεν είναι αποδείξεις, λείπει το πλήρες κείμενο της ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης για τα 2 παιδιά" ενώ τόνισε πως "τα επιμέρους ευρήματα ήταν αυτά που έδωσαν την τελική αιτία θανάτου, όμως η ηπατική ανεπάρκεια ακόμη και η αγενεσία φλεβόκομβου για τα οποία τόσος λόγος έχει γίνει θα μπορούσαν να αποτελούν ένα μέρος, ο μηχανισμός του θανάτου ήταν διαφορετικός"

.Ο συνήγορος της 33χρονης απαντώντας δήλωσε "η οικογένεια έλαβε τις απαντήσεις που έπρεπε μετά ακριβώς από τους θανάτους των 2 παιδιών, μέσω των σημαντικών δημοσίων εγγράφων που είναι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις που δόθηκαν τότε" ενώ επεσήμανε πως "για μας υπάρχουν δύο κατηγορίες ειδικών, αυτοί που το είδαν με τα μάτια τους και όλοι οι υπόλοιποι"

Σε αυτό απάντησε ο ιατριδικαστής Αλεξάνδρου αναφέροντας "η μελέτη ενός φακέλου και αυτό που βλέπει ο ιατροδικαστής που κάνει την νεκροτομή είναι το ίδιο σημαντικά".

Σχετικά με την αντίδραση της Ρούλας Πισπιρίγκου στο πόρισμα που μιλά για ασφυκτικούς θανάτους "η Ρούλα δεν εξηγεί την ασφυξία, είναι η π΄ρωτη φορά που η οικογένεια ακούει λέξεις όπως "ασφυκτικός θάνατος" και ¨εγκληματική ενέργεια"" και συνέχισε "δεν έχουμε το πόρισμα ακόμη στα χέρια μας, όταν θα το έχουμε θα τοποθετηθούμε, όμως υπάρχουν ακόμη δύο κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν το αν επιβεβαιώνοντα τα παθολογικά αίτια και το ποια στοιχεία οδήγησαν στο επιστημονικο συμπέρασμα".

