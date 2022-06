Κοινωνία

Marfin: Κατέστρεψαν το μνημείο για τα θύματα

Οργή προκαλεί η εικόνα καταστροφής της μαρμάρινης πλακέτας, η οποία είναι αφιερωμένη στα θύματα της τραγωδίας της Marfin. Η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου.

Άγνωστοι βανδάλισαν την μαρμάρινη πλακέτα η οποία είναι αφιερωμένη στα θύματα της τραγωδίας της Marfin στην οδό Σταδίου.

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, με ανάρτησή του στο Facebook αναφέρθηκε στο περιστατικό ξεκαθαρίζοντας πως η πλακέτα θα αντικατασταθεί άμεσα, ακόμη και αν αυτό χρειάζεται να γίνεται καθημερινά.

«Η αναμνηστική πλάκα στη μνήμη της Αγγελικής, της Παρασκευής και του Επαμεινώνδα θα αντικατασταθεί άμεσα. Είναι γνωστή, άλλωστε, η ευαισθησία της Πολιτείας στο θέμα αυτό. Αν χρειαστεί θα γίνεται ακόμη και καθημερινά. Κάθε μέρα και μια τελετή μνήμης. Γιατί τελικά η μνήμη είναι που πονάει τους εχθρούς της Δημοκρατίας. Τη μνήμη θέλουν να σβήσουν. Και η μνήμη είναι που κρατάει εμάς τους υπόλοιπους από το να δείξουμε ξανά ανοχή σε τέτοια φριχτά εγκλήματα κατά της ζωής αλλά και κατά της ειρηνικής και δημοκρατικής συνύπαρξης» αναφέρει ο κ. Σκέρτσος.

Έτσι το κατάντησαν το μνημείο των νεκρών της Μαρφίν.

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ

ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΟΙ

ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ.#Μαρφιν #Marfin pic.twitter.com/AsrtIu0kUb — Georgia Karamitrou (@gkaramitrouu) June 21, 2022

Πώς ήταν πριν το μνημείο της Marfin:

