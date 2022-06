Life

Βραβεία MAD: Ξύλο μεταξύ τράπερς (βίντεο)

Επεισόδια και ξύλο στα βραβεία MAD μεταξύ τράπερς. Διεκόπη η εκδήλωση!

Κανείς δεν κατάλαβε πώς ξεκίνησε όλο το επεισόδιο όμως σχεδόν αμέσως ξεκίνησε συμπλοκή ακριβώς μπροστά από το σημείο όπου τραγουδούσε η Τάμτα και υπήρξε μεγάλη αναταραχή!

Αμέσως έτρεξαν στο σημείο οι άντρες της ασφάλειας του χώρου προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα χωρίς όμως να καταφέρουν κάτι. Το μόνο που κατάφεραν ήταν να απομακρύνουν τους δύο άντρες οι οποίοι στη συνέχεια αποχώρησαν ένας ένας από τον χώρο.

Στο μεταξύ όμως, διεκόπη η όλη διοργάνωση μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα και ο παρουσιαστής της διοργάνωσης, Θέμης Γεωργαντάς, ζήτησε συγγνώμη για αυτή τη μικρή διακοπή, χωρίς να αναφερθεί στο όλο περιστατικό, ανάμεσα στους τράπερ. Οι δύο άνδρες στη συνέχεια επέστρεψαν για να ξαναπιαστούν τα χέρια. Η αποδοκιμασία του κόσμου ήταν έντονη, ζητώντας με συνθήματα να απομακρυνθούν αμέσως οι τράπερ από την απονομή. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήρε το μικρόφωνο και ζήτησε να απομακρυνθούν ευγενικά.

