Πισπιρίγκου - Παπαϊωάννου: το νέο πόρισμα έχει ιδιαίτερη αξία για το δικαστήριο

Τι είπε ο ποινικολόγος για την βαρύτητα που έχει για τις Αρχές το ιατροδικαστικό πόρισμα των κ. Καρακούκη – Καλόγρηα, σε σχέση με τις αρχικές ιατροδικαστικές εκθέσεις.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Πέμπτη ο ποινικολόγος Παναγιώτης Παπαϊώαννου, ο οποίος σε συνέχεια όσων υποστήριξε ο συνήγορος της προφυλακισμένης ως παιδοκτόνου, Ρούλας Πισπιρίγκου, στην ίδια εκπομπή, σχολίασε ότι «το μέτρο για ένα Κράτος Δικαίου, είναι το πόσο ορθά συμπεριφέρεται απέναντι σε οποιονδήποτε εγκληματία. Όταν λειτουργούμε με οργή, συγκαλύπτουμε όσα αφορούν εμάς, την εμπλοκή της κοινωνίας».

«Υπάρχει δικαστήριο σε εξέλιξη, είναι η ανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας αναζητούνται στοιχεία για την αθώωση ή για την καταδίκη του κατηγορούμενου. Διατάχθηκε μια συγκριτική πραγματογνωμοσύνη. Είναι άλλο θέμα γιατί δεν διατάχθηκε αυτή από τον εισαγγελέα», προσέθεσε ο κ. Παπαϊωάννου.

Συμπλήρωσε πως «στις αρχικές πραγματογνωμοσύνες δεν υπήρχαν όλα τα δεδομένα που σήμερα υπάρχουν. Τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται αδιάσειστο, ο κατηγορούμενος έχει πάντα μια δική του θέση».

Απορρίπτοντας κατ’ ουσίαν τον ισχυρισμό της Ρούλας Πισπιρίγκου πως πρόκειται απλώς για άλλη μια ιατροδικαστική έκθεση με διαφορετικό περιεχόμενο από τις πρώτες, ο κ. Παπαϊωάννου επεσήμανε με έμφαση ότι «δεν είναι δύο ισότιμα πράγματα», λέγοντας ακόμη ότι το νέο πόρισμα, που είναι κατά παραγγελία της ανάκρισης και αφορά όλα τα δεδομένα που υπήρχαν έως τώρα και τα άλλα πορίσματα που αφορούσαν μεμονωμένα κάθε περίπτωση, με τα δεδομένα που υπήρχαν τότε, καταλήγοντας ότι «το δικαστήριο θα λάβει υπόψη και τις προηγούμενες ιατροδικαστικές εκθέσεις, αλλά το νέο πόρισμα έχει ιδιαίτερη αξία για την ανακριτική διαδικασία και για το δικαστήριο».

