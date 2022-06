Τεχνολογία - Επιστήμη

Twitter – “Notes”: Εργαλείο για μεγάλα κείμενα

Τη δοκιμή ενός νέου εργαλείου που θα επιτρέπει στους χρήστες του να αναρτούν μεγάλα κείμενα ανακοίνωσε το Twitter.

Το Twitter ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τη δοκιμή του νέου εργαλείου του "Notes" που επιτρέπει σε χρήστες να μοιράζονται μεγάλα κείμενα μεγέθους έως 2.500 λέξεων. Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί επί δύο μήνες σε μικρό αριθμό χρηστών σε Καναδά, ΗΠΑ, Βρετανία και Γκάνα, σύμφωνα με το BBC και το πρακτορείο Ρόιτερς, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε η νέα δυνατότητα θα γίνει ευρέως διαθέσιμη. Μέχρι στιγμής η πλατφόρμα έχει όριο 280 χαρακτήρων στις αναρτήσεις (tweets), το οποίο ισχύει από το 2017 (πριν το όριο ήταν 140 χαρακτήρες).

Στόχος του Notes είναι να κρατήσει τους χρήστες στο Twitter και να προσελκύσει νέους, δίνοντας τους τη δυνατότητα να κοινοποιούν τον τίτλο ενός κειμένου και έναν σύνδεσμο για πρόσβαση στο πλήρες κείμενο. Οι χρήστες θα μπορούν να τροποποιήσουν τα κείμενα μετά την ανάρτηση τους.

Το Twitter βρίσκεται εν μέσω διαδικασίας εξαγοράς ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Ίλον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes. Μεταξύ άλλων σχεδίων, ο Μασκ δεν έχει αποκλείσει την πιθανότητα υιοθέτησης ενός νέου μοντέλου χρήσης του Twitter με συνδρομή.

