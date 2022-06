Κοινωνία

Σύλληψη μητέρας που άφησε το παιδί της μόνο στο σπίτι

Χειροπέδες στην γυναίκα που άφησε το ανήλικο μόνο του στο σπίτι, πέρασαν οι αστυνομικοί.

Μια 41χρονη μητέρα, που άφησε το ανήλικο παιδί της στο σπίτι, χωρίς επιτήρηση, συνέλαβαν αστυνομικοί της Yποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας

Αναλυτικά σε επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει τα εξής:

«Την 21-06-2022 το απόγευμα συνελήφθη στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, 41χρονη ημεδαπή γιατί στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας διαπιστώθηκε ότι είχε αφήσει χωρίς επιτήρηση στην κατοικία το ανήλικο τέκνο της, εκθέτοντάς το σε κίνδυνο».

