Life

Αυτή είναι η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζήσει κανείς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δημοσιεύτηκε η ετήσια έκθεση του Economist Intelligence Unit (EIU) για την καλύτερη ποιότητα ζωής. Η πόλη που κατατάχθηκε τελευταία.

Η πρωτεύουσα της Αυστρίας, η Βιέννη, είναι και πάλι η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Economist Intelligence Unit (EIU) που δημοσιεύεται σήμερα.

Η ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, δεν περιλαμβάνεται φέτος λόγω των επιπτώσεων από την ρωσική εισβολή στη χώρα στις 24 Φεβρουαρίου, ενώ οι πόλεις της Ρωσίας Μόσχα και Αγία Πετρούπολη έπεσαν 15 και 13 θέσεις αντίστοιχα στην κατάταξη.

Η Βιέννη πήρε την πρωτιά στην κατάταξη από το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας, το οποίο έπεσε στην 34η θέση εξαιτίας των περιορισμών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, σύμφωνα με την έκθεση.

"Η Βιέννη, η οποία είχε πέσει στην 12η θέση της κατάταξής μας στις αρχές του 2021 καθώς τα μουσεία και τα εστιατόριά της ήταν κλειστά, βρέθηκε και πάλι στην πρώτη θέση, την οποία κατείχε το 2018 και το 2019", αναφέρεται.

"Η σταθερότητα και οι καλές υποδομές είναι τα κυριότερα θέλγητρα της πόλης για τους κατοίκους της υποστηριζόμενα από το αξιόλογο σύστημα υγείας και από την πληθώρα πολιτιστικών ευκαιριών και ευκαιριών διασκέδασης", τονίζεται.

Η Ευρώπη κατέχει τις έξι από τις πρώτες δέκα θέσεις στην κατάταξη.

Την αυστριακή πρωτεύουσα ακολουθούν στη δεύτερη θέση η πρωτεύουσα της Δανίας, η Κοπεγχάγη, και η ελβετική πόλη Ζυρίχη.

Η επίσης ελβετική Γενεύη βρίσκεται στην έκτη θέση, η Φρανκφούρτη της Γερμανίας στην έβδομη και το ολλανδικό Άμστερνταμ στην ένατη.

Ο Καναδάς σημείωσε καλές επιδόσεις με τρεις πόλεις του να καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις στην κατάταξη: το Κάλγκαρι βρίσκεται στην τρίτη θέση, το Βανκούβερ στην πέμπτη και το Τορόντο στην όγδοη.

Την δέκατη θέση μοιράζονται η Οζάκα της Ιαπωνίας και η Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Η γαλλική πρωτεύουσα, το Παρίσι, βρίσκεται στην 19η, 23 θέσεις υψηλότερα σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Η βελγική πρωτεύουσα, οι Βρυξέλλες, βρίσκεται στην 24η θέση, πίσω από το Μόντρεαλ του Καναδά.

Η βρετανική πρωτεύουσα, το Λονδίνο, βρίσκεται στην 33η θέση και από την Ισπανία, η Βαρκελώνη και η πρωτεύουσα Μαδρίτη στις 35η και 43η αντίστοιχα.

Το Μιλάνο της Ιταλίας κατέχει φέτος την 49η, η Νέα Υόρκη στις ΗΠΑ την 51η και η κινεζική πρωτεύουσα, το Πεκίνο, την 71η.

Η πρωτεύουσα του Λιβάνου, η Βηρυτός, η οποία δέχτηκε σοβαρό πλήγμα το 2020 από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο λιμάνι της και βιώνει μια καταστροφική οικονομική κρίση, δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο.

Η πρωτεύουσα της σπαρασσόμενης από τον πόλεμο Συρίας, η Δαμασκός, διατήρησε την θέση της ως η χειρότερη πόλη για να ζεις στον πλανήτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιοι Ισίδωροι - Μητροπολίτης Αργολίδας: η κατάσταση θυμίζει σέχτα

Αντετοκούνμπο: Κάποτε έλεγαν ότι δεν μπορώ να πηδήξω ούτε βρεγμένη εφημερίδα

Μάικλ Τζάκσον: Η ζωή του, τα σκάνδαλα και το άδοξο τέλος