ΗΠΑ: Νόμιμη η οπλοκατοχή στη Νέα Υόρκη – Ακυρώθηκε νόμος 109 ετών

Η απόφαση αυτή λήφθηκε με ψήφους 6 έναντι 3, σε μία περίοδο που οι ΗΠΑ βρίσκονται ακόμη υπό το σοκ των αιματηρών επιθέσεων ενόπλων



Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στις ΗΠΑ ακύρωσε έναν νόμο του 1913 για την οπλοκατοχή στη Νέα Υόρκη, δίνοντας το δικαίωμα στους πολίτες να κυκλοφορούν οπλισμένοι.

Πιο συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε ως αντισυνταγματικό έναν νόμο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης που αφορούσε την οπλοκατοχή, επικυρώνοντας το δικαίωμα των Αμερικανών να κυκλοφορούν οπλισμένοι έξω από το σπίτι τους!

Η απόφαση αυτή, που λήφθηκε με ψήφους 6 έναντι 3, έρχεται σε μία περίοδο που οι ΗΠΑ βρίσκονται ακόμη υπό το σοκ των αιματηρών επιθέσεων ενόπλων, μεταξύ των οποίων και μία σε δημοτικό σχολείο του Τέξας, όπου σκοτώθηκαν 21 μικροί μαθητές και δάσκαλοι.

Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματικό τον νόμο που ίσχυε από το 1913 και απαγόρευε να κυκλοφορεί κανείς δημοσίως, έχοντας επάνω του κρυμμένο ένα όπλο. Σύμφωνα με το σκεπτικό των δικαστών, ο νόμος παραβιάζει το δικαίωμα των Αμερικανών στην οπλοκατοχή, όπως ορίζεται από τη Δεύτερη Τροπολογία του Συντάγματος.

Υπέρ της απόφασης ψήφισαν οι έξι συντηρητικοί δικαστές και κατά οι τρεις προοδευτικοί.

