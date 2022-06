Υγεία - Περιβάλλον

4η δόση εμβολίου - Παναγιωτακόπουλος: ένα απλό τεστ ανοσίας θα έδειχνε ποιος την χρειάζεται

Τι λέει ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ για την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για προαιρετική λήψη της δεύτερης αναμνηστικής δόσης από πολίτες άνω των 30 ετών.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Παρασκευή ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ και Καθηγητής Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, αναφορικά με την 4η δόση του εμβολίου έναντι του κορονοϊού και την ανακοίνωση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για προαιρετική χορήγηση της, σε άτομα ηλικίας 30 έως 59 ετών.

«Όταν η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είναι ένα βήμα μπροστά την κατηγορούμε για επιστημονική προπέτεια. Αυτήν την φορά κινείται όπως η Επιτροπή στο Ισραήλ», ανέφερε ο κ. Παναγιωτακόπουλος.

Επεσήμανε πως δεν πρέπει να ξεχνάμε«τι μας έχει προσφέρει τα τελευταία δύο χρόνια η επιστήμη με τα rapid test και τα self test και τα εμβόλια, σημειώνοντας πως «η επιστήμη μας χρωστάει ένα απλό τεστ, της καθημερινότητας, που να προσδιορίζει την ανοσία απέναντι στον κορονοϊό. Θα μπορούσε έτσι ο καθένας να κάνει ένα τεστ και να ξέρει αν πρέπει να κάνει μια τέταρτη ή μια πέμπτη δόση του εμβολίου».

«Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών δεν λέει πως δεν έχει όφελος ο εμβολιασμός με την τέταρτη δόση ενός ανθρώπου ηλικίας άνω των 30 ετών, αλλά πως αυτήν την στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμα τέτοια στοιχεία, προφανώς εικάζοντας ότι σύντομα θα έχει στα χέρια της τέτοια δεδομένα», σημείωσε ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ.

Αναφορικά με τους προβληματισμούς των πολιτών και τα ερωτήματα ενόψει μιας αναμενόμενης ενισχυμένης δόσης εμβολίου που θα καλύπτει και έναντι όλων των μεταλλάξεων, ο κ. Παναγιωτακόπουλος είπε «νομίζω ότι η Επιτροπή από όλα τα σχόλια που προκλήθηκαν έλαβε το μήνυμα. Είναι λογικές οι σκέψεις του καθενός», ενώ κατέληξε λέγοντας πως ήδη έχει αδειοδοτηθεί από τον EMA ένα πέμπτο εμβόλιο, που είναι πρωτεϊνικό και πριν από λίγες ώρες ένα έκτο εμβόλιο κατά του κορονοϊού, με εξασθενημένο ιό.

