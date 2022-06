Πολιτική

Τρομοκρατία: Τρισάγιο για τον ταξίαρχο Γεώργιο Βασιλάκη (εικόνες)

Σαν σήμερα σκοτώθηκε, εν ώρα καθήκοντος, από φάκελο παγιδευμένο με εκρηκτικά ο ταξίαρχος.

Με μία λιτή εκδήλωση μνήμης και τρισάγιο που τελέσθηκε στον 7ο όροφο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (που φέρει το όνομά του-όροφος Γεωργίου Βασιλάκη), η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Ταξίαρχου Γεωργίου Βασιλάκη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Απευθυνόμενος στη σύζυγο και στους δύο γιούς του αείμνηστου Γιώργου Βασιλάκη, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως ο αγώνας ενάντια στην τρομοκρατία είναι καθήκον όλων όσοι έχουν κληθεί να υπηρετούν την πατρίδα: «Δύσκολη μέρα για την αστυνομία, αλλά ακόμη πιο δύσκολη η μέρα για τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του Γιώργου Βασιλάκη. Με αυτή τη λιτή τελετή κάνουμε το χρέος μας, δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Θα τιμάμε πάντα τη μνήμη του και θα είμαστε πιστοί στο καθήκον για να μην υπάρξουν άλλα θύματα από την τρομοκρατία. Αυτός είναι ο αγώνας και αυτό είναι το νήμα της ζωής που μας συνδέει όλους, όσους έχουμε κληθεί να υπηρετούμε την πατρίδα μας, και τον ελληνικό λαό».

Η σύζυγος και τα δύο παιδιά του αείμνηστου Γιώργου Βασιλάκη, μετά το πέρας της εκδήλωσης, συναντήθηκαν με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο, παρουσία του Υφυπουργού Ελευθέριου Οικονόμου, του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Κωνσταντίνου Τσουβάλα και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Σκούμα. Ο κ.Θεοδωρικάκος ενημέρωσε την οικογένεια ότι το προσεχές διάστημα, θα πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., όπου η κεντρική αίθουσα της Σχολής θα μετονομαστεί σε «αίθουσα Γεωργίου Βασιλάκη».

Ο αείμνηστος Ταξίαρχος Γεώργιος Βασιλάκης έχασε τη ζωή του στις 24 Ιουνίου 2010 από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί σε φάκελο αλληλογραφίας ο οποίος εξερράγη στο γραφείο του.

