Κοινωνία

Ρέμα Πικροδάφνης: ξεκινά η οριοθέτησή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο επικυρώνεται ο καθορισμός των οριογραμμών του ρέματος Πικροδάφνης.

Σε σχετική ενημέρωση από την Περιφέρεια Αττικής, αναφορικά με την οριοθέτηση του ρέματος Πικροδάφνης, αναφέρονται τα εξής:

«Μετά από δεκαοχτώ χρόνια αναμονής και καθυστερήσεων και κατόπιν των σχετικών κατευθύνσεων του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη ο οποίος είχε θέσει το θέμα σε προτεραιότητα αλλά και τη στενή συνεργασία των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Κεντρική Κυβέρνηση και τους εμπλεκόμενους φορείς, η οριοθέτηση του ρέματος Πικροδάφνης γίνεται πραγματικότητα.

Ως κομβικής και ιστορικής σημασίας χαρακτηρίζεται η έκδοση του ΦΕΚ 409Δ /17-6-2022 μέσω του οποίου δημοσιεύτηκε το Π.Δ. «Επικύρωσης καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος Πικροδάφνης».

Ειδικότερα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται οι οριογραμμές από τις παρυφές του όρους Υμηττού έως και την εκβολή του στη θάλασσα, καθώς και τμημάτων των συμβαλλόντων σε αυτό ρεμάτων Αμαλίας (Αγ. Δημητρίου), Καλογήρων και Καλαμών, στην περιοχή των Δήμων Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αγίου Δημητρίου, Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου (Ν. Αττικής).

Το αντικείμενο της μελέτης/έργου, περιλαμβάνει την Διευθέτηση του ρέματος Πικροδάφνης (από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή) και την ανάπλαση της παραρεμάτιας ζώνης.

Να σημειωθεί ότι με την τροποποίηση των ρυμοτομικών σχεδίων των όμορων Δήμων, όπως προκύπτουν μετά τον καθορισμό των οριογραμμών του ρέματος θα προχωρήσει και η ολοκλήρωση της μελέτης ανάπλασης της παραρεμάτιας ζώνης. Ταυτόχρονα θα προχωρήσουν έργα που θα αποτρέψουν πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα καταπτώσεως πρανών, υποχώρησης οδών, αντικατάστασης επικίνδυνων γεφυρών κ.λπ.

Με αφορμή τη σχετική εξέλιξη σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε τα εξής:

«Η οριοθέτηση του ρέματος Πικροδάφνης, αποτελεί μία εξέλιξη ιστορικής σημασίας για εμάς, καθώς μετά από χρόνια αναμονής, παλινδρομήσεων και καθυστερήσεων ξεκινά ένα έργο νευραλγικής αξίας για τους πολίτες της Αττικής και ιδιαίτερα για τους κατοίκους στο Νότιο Τομέα. Δουλεύοντας με σύστημα, μέθοδο και επιμονή, καταφέραμε να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα, τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και τα εμπόδια και να φέρουμε σε πέρας ένα στόχο, που ξεκίνησε πριν 18 χρόνια.

Πλέον μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση με σεβασμό στο περιβάλλον, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, συμβάλλοντας στην πρόοδο, την ανάπτυξη, την ασφάλεια και την αναβάθμιση της ποιότητα ζωής των πολιτών. Διαρκής στόχος μας είναι να αποκαταστήσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και να θωρακίσουμε την Αττική από καταστροφικά φυσικά φαινόμενα, η ένταση των οποίων αναμένεται να αυξηθεί και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Και σε αυτόν τον στόχο είμαστε καθημερινά προσηλωμένοι, μιλώντας με έργα και όχι με λόγια. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά της αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας για την προσπάθεια, τη μεθοδικότητα και τις συντονισμένες κινήσεις στις οποίες προέβησαν τα άξια στελέχη της, προκειμένου να φτάσουμε σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα».

Η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του έργου είχε υπογραφεί το 2004

Αξίζει να σημειωθεί πως η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του έργου ανετέθη κατόπιν διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν.716/77 και υπεγράφη την 01/3/2004 μεταξύ της Νομαρχίας Αθηνών και του αναδόχου.

Σταθμός στην όλη διαδικασία υπήρξε η υπ’ αρ. 169275/31-12-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: 6Μ4ΒΟΡ1Κ-Υ1Η) με την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι για την υλοποίηση του έργου «Διευθέτηση ρέματος Πικροδάφνης», η οποία ήταν αποτέλεσμα εργώδους προσπάθειας και αρμονικού συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Επισημαίνεται πως κατά την εκπόνηση της μελέτης διευθέτησης του ρέματος εκπονήθηκαν οι μελέτες:

Υδραυλική και υδρολογική μελέτη Τοπογραφική μελέτη Γεωλογική μελέτη Γεωτεχνική έρευνα – μελέτη Στατική μελέτη Μ.Π.Ε. Μελέτη προσδιορισμού της «ιστορικής κοίτης» (1939)

(Φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών της Γ.Υ.Σ.) Μελέτη οριοθέτησης του ρέματος Τεύχη δημοπράτησης / ΣΑΥ – ΦΑΥ».