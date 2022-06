Κοινωνία

Εύβοια: Πέθανε 13χρονος ποδοσφαιριστής που λιποθύμησε μέσα στο γήπεδο

Θρήνος για τον νεαρό που του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με απινιδωτή και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου δυστυχώς κατέληξε.

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα (24/6) δεκατριάχρονος, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα σε τουρνουά του Γυμνού στην Ερέτρια, Ευβοίας.

Το παιδί λιποθύμησε κατά τη διάρκεια του αγώνα και αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με άμεση χρήση απινιδωτή, διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Αλιβερίου, όπου κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Θα ακολουθήσει νεκροψία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, ενώ ματαιώθηκε η ηλικιακή κατηγορία του τουρνουά, στο οποίο μετείχε το άτυχο παιδί.

