Deep Fake: Η Δήμαρχος Βερολίνου έπεσε θύμα ψηφιακής απάτης

Πως εξαπατήθηκε η Δήμαρχος της γερμανικής πρωτεύουσας με βίντεο deep fake. Με ποιον θεωρούσε ότι συνομιλεί….

Θύμα ψηφιακής απάτης έπεσε η Δήμαρχος του Βερολίνου Φραντσίσκα Γκίφαϊ, η οποία, σε τηλεδιάσκεψη με τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο διαπίστωσε ότι ο συνομιλητής της δεν ήταν πραγματικό πρόσωπο, αλλά προϊόν της τεχνολογίας «deep fake». Το θέμα ερευνά η Υπηρεσία Κρατικής Ασφάλειας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Γερουσίας του Βερολίνου Λίζα Φρέριχς, η κυρία Γκίφαϊ άρχισε να αμφιβάλει για την πραγματική ταυτότητα του συνομιλητή της, όταν οι ερωτήσεις του έγιναν παράξενες. Στην αρχή, εξήγησε η κυρία Φρέριχς, όλα έμοιαζαν φυσιολογικά, με τον «Βιτάλι Κλίτσκο» να ενδιαφέρεται για την υποδοχή των ουκρανών προσφύγων από το Βερολίνο, όπως θα αναμενόταν.

Στη συνέχεια ωστόσο τέθηκαν κάποια ζητήματα που έκαναν τη δήμαρχο να υποψιαστεί. Μία ερώτηση αφορούσε υποτιθέμενη συνομιλία του δημάρχου του Κιέβου με τον ουκρανό πρεσβευτή στο Βερολίνο 'Αντριι Μέλνικ, κατά την οποία ο πρώην πυγμάχος ρωτούσε τον διπλωμάτη πώς αντιμετωπίζει η Γερμανία το γεγονός ότι τόσοι Ουκρανοί επιδιώκουν να εξασφαλίσουν γερμανικά κοινωνικά επιδόματα με παράνομο τρόπο. Επιπλέον, ο ουκρανός δήμαρχος ζήτησε από την κυρία Γκίφαϊ να ωθήσει τους νεαρούς ουκρανούς άνδρες να επιστρέψουν στην πατρίδα τους για να πολεμήσουν.

Το πιο χαρακτηριστικό ωστόσο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Γερουσίας, ήταν ότι ο υποτιθέμενος Βιτάλι Κλίτσκο ρωτούσε αν το Βερολίνο θα μπορούσε να βοηθήσει προκειμένου να αποκτήσει και το Κίεβο μια «παρέλαση υπερηφάνειας». «Λόγω του πολέμου, αυτό ήταν κάτι παραπάνω από περίεργο», δήλωσε η κυρία Φρέριχς και πρόσθεσε ότι λίγο μετά η σύνδεση τερματίστηκε. «Προφανώς έχουμε να κάνουμε με deep fake», τόνισε η εκπρόσωπος και ανέφερε ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι δεν επρόκειτο για πραγματικό πρόσωπο.

Ο Ουκρανός πρέσβης στο Βερολίνο 'Αντριι Μέλνικ επιβεβαίωσε πριν από λίγη ώρα ότι ο κ. Κλίτσκο δεν είχε σήμερα επικοινωνία με την κυρία Γκίφαϊ. «Δυστυχώς είναι μέρος της πραγματικότητας ότι ο πόλεμος διεξάγεται με κάθε μέσο - και διαδικτυακά, προκειμένου με ψηφιακές μεθόδους να υπονομεύσουμε την εμπιστοσύνη και να δυσφημίσουμε τους εταίρους και συμμάχους της Ουκρανίας», δήλωσε η δήμαρχος της γερμανικής πρωτεύουσας.

Τα «deep fake» είναι βίντεο, τα οποία με τη συνδρομή ενός ηθοποιού και της τεχνητής νοημοσύνης αντικαθιστούν το πρόσωπο του ηθοποιού με αυτό ενός άλλου ανθρώπου, με απόλυτη ακρίβεια στην αποτύπωση της εικόνας και της φωνής.

