Power Pass: Για ποια ΑΦΜ είναι ανοιχτή η πλατφόρμα

Μέχρι πότε θα μείνει η πλατφόρμα ανοιχτή. Βήμα - βήμα η διαδικασία για την αίτηση.

Ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ είναι πλέον η πλατφόρμα του Power Pass, προκειμένου όλοι να μπαίνουν για να κάνουν τις σχετικές αιτήσεις.

Σημειώνεται πως η πλατφόρμα για το επίδομα ρεύματος θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την 30η Ιουνίου, ωστόσο ο Χρήστος Σταϊκούρας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο παράτασης υποβολής αιτήσεων.

Πώς γίνεται η υποβολή αίτησης

1. Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet και επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, έτος γέννησης) που εμφανίζονται είναι σωστά.

2. Ο πολίτης καλείται να επιλέξει αν επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για τον ίδιο ή για προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του.

3. Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της κύριας κατοικίας ανά μήνα (διεύθυνση και αριθμός παροχής). Τα στοιχεία αυτά ο δικαιούχος μπορεί:

* είτε να τα επιβεβαιώσει,

* είτε να τα τροποποιήσει μέσω της πλατφόρμας «Δήλωση Κύριας Κατοικίας για Power Pass» (https://www1.aade.gr/saadeapps3/powerpass/katoikia), η οποία έχει υλοποιηθεί από την ΑΑΔΕ. Ο πολίτης μπορεί να μεταφερθεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω του vouchers.gov.gr, κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο που εμφανίζεται κάτω από τα στοιχεία πρώτης κατοικίας. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ καταχωρίζονται αμέσως. Έτσι, αφού ο δικαιούχος συμπληρώσει τα σωστά στοιχεία πρώτης κατοικίας, μπορεί να επιστρέψει στην πλατφόρμα του Power Pass και να ολοκληρώσει την αίτησή του.

4. Στην ίδια σελίδα εμφανίζονται και τα πεδία ώστε ο πολίτης να συμπληρώσει το e-mail του, το IBAN και το όνομα του τραπεζικού ιδρύματος όπου τηρείται ο τραπεζικός του λογαριασμός.

5. Πατώντας «Υποβολή», ο πολίτης ολοκληρώνει τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Για όσες ημέρες παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων, θα διενεργείται προέλεγχος και θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις στους πολίτες για τυχόν διορθώσεις (μη υπαρκτή παροχή, λανθασμένη κατηγορία λογαριασμού κ.λπ.). Η εκκαθάριση των αιτήσεων, ο προσδιορισμός του ποσού επιστροφής και η καταβολή του στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση τόσο για την κύρια κατοικία τους, όσο και για τη φοιτητική στέγη προστατευόμενων μελών που φοιτούν στην Ελλάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πολίτης μπορεί να υποβάλει μέχρι και τρεις επιπλέον αιτήσεις για προστατευόμενα μέλη, ακολουθώντας κάθε φορά τα παραπάνω βήματα.

Επιπλέον, για όσους είναι υπόχρεοι να υποβάλουν πρώτη φορά φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021, είναι απαραίτητη η υποβολή της φορολογικής δήλωσης πριν από την αίτηση για το Power Pass. Σε αυτή την περίπτωση, θα λαμβάνεται υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα, μετά την αφαίρεση των φόρων, του φορολογικού έτους 2021.

