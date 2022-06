Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: Κάποτε έλεγαν ότι δεν μπορώ να πηδήξω ούτε βρεγμένη εφημερίδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συνέντευξη της οικογένειας Αντετοκούνμπο για την ταινία της «Rise» που αφορά την πορεία του Greek Freak μέχρι το NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το ξεκίνημά του. Καλεσμένος στα Highlights του ESPN με τον Ομάρ Ράγια, μαζί με τα αδέρφια του Θανάση, Κώστα, Άλεξ και τη μητέρα του Βερόνικα, για την προώθηση της ταινίας «Rise:The History of Antetokounmpo», που δημιούργησε η Disney και βασίζεται –κυρίως-στη ζωή του και τον δρόμο προς την κορυφή...επέστρεψε-για μία ακόμα φορά στο παρελθόν.

Ο Γιάννης μαζί με τον αδερφό και συμπαίκτη του στους Μπακς, Θανάση, σχολίασαν μερικές από τις στιγμές της βιογραφικής αθλητικής-δραματικής ταινίας, ενώ όλα τα αδέρφια συμφώνησαν ότι δεν είχαν ιδέα για το πόσο καλοί ήταν όταν άρχισαν να παίζουν μπάσκετ.

«Ακόμα προσπαθούμε να είμαστε καλοί. Εγώ ξεκίνησα στα 13 μου και μάλλον στα 17 μου κατάλαβα ότι είμαι καλός», είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Δεν μπορούσα να φανταστώ τι θα σήμαινε το Μιλγουόκι για εμένα και την οικογένεια μου. Την πρώτη ημέρα που έφτασα ήμουν ενθουσιασμένος, ήθελα να έχω μία σπουδαία καριέρα. Δεν με ενδιέφερε το χιόνι και το κρύο, αν και ήταν ζεστά τις πρώτες ημέρες. Με ξεγέλασαν. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτή η πόλη θα σήμαινε τόσα πολλά για εμένα. Ότι θα έφερνα ένα πρωτάθλημα στην πόλη. Η αγάπη που πήρε η οικογένειά μου είναι μεγάλη. Ποτέ δεν πίστευα ότι αυτό θα ήταν δυνατό», πρόσθεσε, ενώ σχολιάζοντας το κάρφωμα περνώντας πάνω από τον Χάρνταγουεϊ είπε:

«Δεν το ήξερα καν ότι πέρασα από πάνω του. Δεν το είχα ξανακάνει ποτέ. Στην Ελλάδα έχουμε μία φράση όπου μου έλεγαν ότι δεν μπορούσα να πηδήξω ούτε βρεγμένη εφημερίδα. Ποτέ δεν είχα δοκιμάσει να πηδήξω πάνω από κάποιον. Απλώς συνέβη και είναι από τις καλύτερες φάσεις της καριέρας μου», τόνισε.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, μιλώντας από τη μεριά του, ανάμεσα σε άλλα , σημείωσε ότι το πιο υποτιμημένο στοιχείο του παιχνιδιού του, είναι «η αίσθησή μου για το παιχνίδι. Παίζω σε πολλές θέσεις, με και χωρίς την μπάλα, αλλά και η άμυνά μου.»

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιοι Ισίδωροι - Μητροπολίτης Αργολίδας: η κατάσταση θυμίζει σέχτα

Νορβηγία - Όσλο: φονική επίθεση σε μπαρ (εικόνες)

Μάικλ Τζάκσον: Η ζωή του, τα σκάνδαλα και το άδοξο τέλος