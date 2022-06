Κοινωνία

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Μενίδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο επί της οδού Σχίνων στο Δήμο Αχαρνών.

Σύμφωνα με την ΠΥ, έσπευσαν και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές πυροσβέστες.

#Πυρκαγιά σε εργοστάσιο επί της οδού Σχινών στο Δήμο Αχαρνών Αττικής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 11 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

“Πρωινοί Τύποι”: Η Πισπιρίγκου είναι η μόνη ύποπτη για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας

Άγιοι Ισίδωροι - Μητροπολίτης Αργολίδας: η κατάσταση θυμίζει σέχτα

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: η 4η δόση εμβολίου μας “καλύπτει” έως τον Οκτώβριο