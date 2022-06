Missing Alert για την εξαφάνιση 54χρονης

Κοινωνία

Η αγωνία της οικογένειας της. Μπορείτε να βοηθήσετε;

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωση του κάνει γνωστό ότι “στις 23/06/22, εξαφανίστηκε από την περιοχή των Σερρών, η Ελισσάβετ Ακριτίδου, 54 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο”.

Όπως αναφέρεται στη συνέχεια του σχετικού δελτίο Τύπου, “Η Ελισσάβετ Ακριτίδου έχει ύψος 1,56 μ., βάρος 65 κιλά, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινη μπλούζα, μαύρο παντελόνι φόρμας και μαύρα αθλητικά παπούτσια. Φορούσε μαύρη τσάντα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση”.

