Μαρία Σάκκαρη: Βαρύ πένθος για την οικογένειά της

Η απώλει που βύθισε στο πένθος την Μαρία Σάκκαρη και την μητέρα της Αγγελική Κανελλοπούλου.

Δύσκολες ώρες περνάει η Μαρία Σάκκαρη καθώς έφυγε από τη ζωή ο παππούς της, Δημήτρης Κανελλόπουλος, που ήταν ένας από τους παλαιότερους και μεγαλύτερους προπονητές της χώρας μας.

Την είδηση του θανάτου του Δημήτρη Κανελλόπουλου έκανε γνωστή η μητέρα της Μαρίας Σάκκαρη, Αγγελική Κανελλοπούλου, μέσω μίας τρυφερής ανάρτησης στα social media.

«Αγαπημένε μου μπαμπάκα. Ήσουν ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου και τεράστιος προπονητής του τέννις. Θα είσαι πάντα μέσα μου και μαζί μου. Μαζί μας. Καλό ταξίδι!!!»

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Κανελλόπουλος

Ο Δημήτρης Κανελλόπουλος αποτέλεσε ένα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού τένις και του Ομίλου Αντισφαίρισης Αθηνών, όπου ξεκίνησε την επαφή του με το τένις ως ball boy το 1948. πρώτος στο διπλό αντρών το 1961 και δεύτερος 1957, 1960, 1963 και 1964, πρώτος στο διπλό μεικτό το 1966 και δεύτερος το 1964 και 1965.

Είχε συμμετάσχει σε πολλά ενχώρια και ξένα τουρνουά, ενώ είχε συμμετάσχει με την Εθνική ομάδα στο κύπελλο Ντέιβις του 1964

