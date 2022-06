Κοινωνία

Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος περιπατητής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον Γάλλο τουρίστα.

Με τραγικό τρόπο έληξαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 65χρονου Γάλλου τουρίστα καθώς βρέθηκε νεκρός στην περιοχή Σταυράκια της Κρήτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε γύρω στις 10.30 το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του.

Με τη συνδρομή των ανδρών της ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής και εθελοντών το άψυχο σώμα του ανασύρθηκε με σκοπό τη μεταφορά του στο νοσοκομείο για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.



Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 10:00 το πρωί της Παρασκευής όταν η 62χρονη Γαλλίδα εγκατέλειψε τραυματισμένο και ταλαιπωρημένο κάτω από ένα δέντρο στο μονοπάτι τον 65χρονο Γάλλο σύζυγο της και βγήκε στη Σούγια, για να καλέσει σε βοήθεια.

Κουρασμένη και άκρως ταλαιπωρημένη, όπως αναφέρουν οι πηγές, κάθισε σ’ ένα καφέ να ξεκουραστεί και να ανακτήσει δυνάμεις. Εκεί ο ιδιοκτήτης και οι σερβιτόροι είδαν ότι ήταν σε κακή κατάσταση και την ρώτησαν τι έχει και εάν χρειάζεται κάτι. Τότε άρχισε να τους διηγείται την περιπέτεια που είχε στο μονοπάτι με τον σύζυγο της.

Πηγή: cretapost

Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθη γιατί έδειχνε γυμνές φωτογραφίες 19χρονης σε φίλους του

“Happy face”: Ο πιο άσχημος σκύλος του κόσμου για το 2022 (εικόνες)

Πισπιρίγκου: το πόρισμα για Μαλένα - Ίριδα, η αδελφή και η αποζημίωση στον Δασκαλάκη