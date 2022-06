Κοινωνία

Πήγε να πληρώσει με πλαστό χαρτονόμισμα και τον εντόπισε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας

Για σωρεία αδικημάτων συνελήφθη ο άνδρας που πιάστηκε να πληρώνει με πλαστά χαρτονομίσματα.

Συνελήφθη βραδινές ώρες της 23 Ιουνίου 2022, 28χρονος ημεδαπός, που επιχείρησε να πραγματοποιήσει συναλλαγή σε πρακτορείο τυχερών παιγνίων με πλαστό χαρτονόμισμα.

Το περιστατικό αντιλήφθηκε αστυνομικός, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, τον οποίο ο κατηγορούμενος απώθησε για να διαφύγει, απορρίπτοντας παράλληλα κατά τη διαφυγή του δύο πλαστά χαρτονομίσματα στο οδόστρωμα, πλην όμως συνελήφθη από διερχόμενη εποχούμενη περιπολία του Αστυνομικού Τμήματος Μεταμόρφωσης.

Την υπόθεση χειρίστηκε προανακριτικά το Τμήμα Ασφαλείας Μεταμόρφωσης και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, απάτη, παραχάραξη και κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ εξιχνιάστηκε ακόμα μία περίπτωση συναλλαγής σε έτερο πρακτορείο τυχερών παιγνίων με πλαστό χαρτονόμισμα.

Σε σωματική και κατ’ οίκον έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης και το χρηματικό ποσό των 220 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

