Κοινωνία

Ανήλικες έκλεψαν 12 δαχτυλίδια από κοσμηματοπωλείο

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν μετά από λίγες ώρες τα δυο κορίτσια που είχαν μπει στο κοσμηματοπωλείο παριστάνοντας τις πελάτισσες.

Αρκετό θράσος παρά τα λίγα χρόνια που κουβαλούν στην πλάτη τους είχαν δύο κορίτσια που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ανήλικες Ρομά ηλικίας 15 και 14 ετών, μπήκαν το απόγευμα του Σαββάτου (25/6) σε κοσμηματοπωλείο στο κέντρο του Ηρακλείου από όπου έκλεψαν συνολικά 12 δακτυλίδια!

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αντιλήφθηκε την κλοπή, ενημέρωσε την Αστυνομία και οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης έφτασαν άμεσα στα ίχνη τους και τους φόρεσαν χειροπέδες.

Τα κοσμήματα βρέθηκαν σε σωματική έρευνα που έγινε στα δύο κορίτσια και παραδόθηκαν στον ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

Πηγή: ekriti.gr

