Κόσμος

Γαλλία για Βέτο Τουρκίας στο ΝΑΤΟ: Θέλει να ενισχύσει τη Συμμαχία ή είναι αντίθετη;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβληματισμούς εγείρει η στάση της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, σχετικά με την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας.

Αν η Τουρκία επιμείνει στο βέτο έναντι της προσχώρησης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ «θα δημιουργηθούν ερωτήματα αναφορικά με την συμπεριφορά της» ως κράτος μέλος της Αταλαντικής Συμμαχίας, δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Κατρίν Κολονά σε συνέντευξή της που δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο της Journal du Dimanche. Η Γαλλίδα υπουργός σημειώνοντας ότι «η Φινλανδία και η Σουηδία «έκαναν μια ιστορική επιλογή» και ότι «το να έχουμε και τις δύο στο ΝΑΤΟ θα ειναι ένα συν για την ασφάλεια στην Ευρώπη», υπογράμμισε πως «έχουν κάνει προσπάθειες στη συζήτησή τους με την Τουρκία» και ότι «είναι στο χέρι της Τουρκίας να κάνει τις επιλογές της μπροστά στις ευθύνες της. Θέλει να ενισχύσει τη Συμμαχία ή είναι αντίθετη;».

Ερωτηθείσα εξάλλου η Κολονά, αν η αντίθεση, στη γαλλική πολιτική σκηνή, των παρατάξεων του Ζαν Λικ Μελανσόν και της Μαριν Λεπέν στο ΝΑΤΟ περιπλέκει το ζήτημα της προσχώρησης της Σουηδίας και της Φινλανδίας, είπε ότι «η περίοδος που ανοίγει είναι και περίοδος ξεκαθαρίσματος», ότι «αν γίνουν δεκτές οι υποψηφιότητες της Φινλανδίας και της Σουηδίας, κάτι που ελπίζουμε, τότε θα απαιτηθεί κοινοβουλευτική επικύρωση» και ότι «θα είναι σκόπιμο για όλους να κάνουν μια επιλογή για την Ιστορία, για την ασφάλεια του ευρωατλαντικού μας χώρου και συνεπώς για την προστασία των Γάλλων.»

Περίοδο ξεκαθαρίσματος θέσεων για τα γαλλικά κόμματα βλέπει η υπουργός Εξωτερικών και αναφορικά με την ευρωπαϊκή πολιτική της Γαλλίας, λέγοντας πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να απαντήσουν «εάν θέλουν μια ισχυρότερη Ευρώπη που μας επιτρέπει να ενισχύσουμε την κυριαρχία μας, όπως επιτύχαμε κατά τη γαλλική προεδρία της ΕΕ, ή αν την απορρίπτουν».

Αυτό ισχύει, για πολλά ζητήματα είπε όπως, για παράδειγμα, το αν επιθυμούν την αύξηση του αριθμού των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των ευρωπαϊκών εταιρειών ή αν είναι υπέρ της θεσμοθέτησης ενός αξιοπρεπούς κατώτατου μισθού σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Ερωτηθείσα τέλος αν θα επιθυμούσε η υφυπουργός Χρυσούλα Ζαχαροπούλου, που υπάγεται στο υπουργείο της, να το εγκαταλείψει για να μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό της έναντι των καταγγελιών που υπάρχουν για «βιασμούς» αναφερόμενους σε εξαιρετικά επώδυνες γυναικολογικές εξετάσεις στις οποίες υπέβαλε κατά το παρελθόν ασθενείς της, η Κολονά είπε ότι η ελληνογαλλίδα υφυπουργός χειρίζεται αποτελεσματικά τους φακέλους της και ότι επί της ουσίας της υπόθεσης δεν μπορεί να γίνει κανένα σχόλιο αφού είναι στα χέρια της δικαιοσύνης.

2222222+Είπε επίσης ότι το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει για όλους, αλλά και ότι όπως είπε η πρωθυπουργός Μπορν είναι σημαντικό να ακουστούν τα πάντα ελεύθερα.

Ειδήσεις σήμερα:

“Happy face”: Ο πιο άσχημος σκύλος του κόσμου για το 2022 (εικόνες)

Πισπιρίγκου: το πόρισμα για Μαλένα - Ίριδα, η αδελφή και η αποζημίωση στον Δασκαλάκη

Power Pass, Fuel Pass και αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών: Ένας πλήρης οδηγός με παραδείγματα