Κόσμος

Πρίγκιπας Κάρολος: Σάλος με τις δωρεές που δέχτηκε από Καταριανό πολιτικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το γραφείο του διαδόχου του θρόνου, πρόκειται για φιλανθρωπικές δωρεές που έγιναν με τον σωστό τρόπο.

Οι φιλανθρωπικές δωρεές που δέχτηκε ο πρίγκιπας Κάρολος της Βρετανίας καταβλήθηκαν με σωστό τρόπο, ανακοίνωσε το γραφείο του μετά το δημοσίευμα εφημερίδας που ανέφερε ότι ο Κάρολος έλαβε τρία εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά από έναν πρώην πρωθυπουργό του Κατάρ, μέρος των οποίων ήταν τοποθετημένα σε σακούλες και βαλίτσες.

Δημοσίευμα της εφημερίδας Sunday Times ανέφερε ότι ο Κάρολος έλαβε τεράστια χρηματικά ποσά σε μετρητά από τον ίδιο τον Χαμάντ μπιν Τζασίμ μπιν Τζαμπέρ αλ Θάνι κατά το διάστημα 2011 και 2015.

"Οι φιλανθρωπικές δωρεές που δέχτηκε από τον Χαμάντ μπιν Τζασίμ μπιν Τζαμπέρ διοχετεύθηκαν άμεσα σε μια από τις φιλανθρωπικές οργανώσεις του πρίγκιπα, η οποία πραγματοποίησε την δέουσα διαχείριση και μας διαβεβαίωσε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες", αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το γραφείο του Καρόλου.

Η Sunday Times ανέφερε ότι δεν υπήρξε υπαινιγμός πως οι δωρεές ήταν παράνομες. Η αστυνομία και η βρετανική Επιτροπή Φιλανθρωπίας ερευνούν τους ισχυρισμούς.

Ειδήσεις σήμερα:

“Happy face”: Ο πιο άσχημος σκύλος του κόσμου για το 2022 (εικόνες)

Πισπιρίγκου: το πόρισμα για Μαλένα - Ίριδα, η αδελφή και η αποζημίωση στον Δασκαλάκη

Ανήλικες έκλεψαν 12 δαχτυλίδια από κοσμηματοπωλείο