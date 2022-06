Life

Ζακ Γαλυφιανάκης: έγινε νονός στην Κρήτη (εικόνες)

Ευτυχισμένες στιγμές για τον δημοφιλή κωμικό που έγινε νονός στην Κρήτη.

Ευτυχισμένες στιγμές για τον Ζακ Γαλυφιανάκη καθώς την Κυριακή, 26 Ιουνίου, έγινε νονός στην Κρήτη.

Ο δημοφιλής κωμικός ηθοποιός βάφτισε τη μικρή Κατερίνα, κόρη της Άρτζι και του πρώτου του ξαδέρφου Νικολάου Γαλυφιανάκη.

Η βάφτιση έλαβε χώρα στον ιερό ναό του Προφήτη Ηλία στα Χανιά, ενώ του μυστήριου της βάφτισης προηγήθηκε ο γάμος των ευτυχισμένων γονέων.

Η χαρά και τα χαμόγελα περίσσευαν, όπως άλλωστε και οι ευχές προς την οικογένεια της μικρής Κατερίνας, αλλά και προς τον πανευτυχή νονό.

Ο Ζακ Γαλυφιανάκης είναι Έλληνας δεύτερης γενιάς, με καταγωγή από το Ηράκλειο της Κρήτης.

