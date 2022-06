Κόσμος

ΝΑΤΟ: Πυρετώδεις διεργασίες για την άρση του τουρκικού βέτο για Σουηδία και Φινλανδία

Ο Ερντογάν θα συναντηθεί την Τρίτη και πριν την έναρξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ με την Πρωθυπουργό της Σουηδίας και τον Πρόεδρο της Φινλανδίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθεί αύριο, Τρίτη, στη Μαδρίτη με τον Φινλανδό ομόλογό του και τη Σουηδή πρωθυπουργό για να συζητήσουν τις υποψηφιότητες της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ που έχουν μπλοκαριστεί από την Άγκυρα, ανακοίνωσε το Ελσίνκι.

Αυτή η πρώτη συνάντηση του Ερντογάν με τον Φινλανδό πρόεδρο Σάουλι Νιινίστο και την Σουηδή πρωθυπουργό Μαγκνταλένα Άντερσον θα πραγματοποιηθεί στην αρχή της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που οργανώνεται στην ισπανική πρωτεύουσα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα της συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ, ανακοίνωσε μέσω του Twitter η φινλανδική προεδρία.

Νέες «διαπραγματεύσεις» με στόχο να αρθεί το τουρκικό βέτο προβλέπεται επίσης να γίνουν σήμερα στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, διευκρινίζεται από το Ελσίνκι.

Η Μαγκνταλένα Άντερσον πρόκειται επίσης να μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συναντήσει τον Στόλτενμπεργκ πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη, ανακοίνωσε το γραφείο της.

Η Σουηδή πρωθυπουργός είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ερντογάν το Σάββατο, όμως καμιά πρόοδος δεν σημειώθηκε με την ευκαιρία αυτή, σύμφωνα με την Άγκυρα.

