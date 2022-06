Γκουρούσης για Καμπουρέλη: Η σχέση μας από το 2007 είναι σε άθλια κατάσταση, φυτοζωούσα (βίντεο)

Life

Ο Βασίλης Γκουρούσης μιλά στην κάμερα της εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" και προκαλεί αίσθηση με τις νέες δηλώσεις του για τη σχέση του με την Τέτα Καμπουρέλη.

Οι δυο τους βρίσκονται σε διάσταση, μετά την αποφυλάκιση του θεατρικού επιχειρηματία και μένουν σε διαφορετικά σπίτια.

Ο Βασίλης Γκουρούσης αποκάλυψε για πρώτη φορά αποκάλυψε ότι υπήρχαν προβλήματα στη σχέση τους από το 2007, με το γυαλί να έχει ραγίσει οριστικά.

«Σκέψεις μπορεί να υπάρχουν για το διαζύγιο, ωστόσο δεν έχουν προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολλά που με κάνουν να προχωρήσει σε αυτό, κάποια στιγμή θα μιλήσω, θα ανοίξω το στόμα μου. Η σχέση μας είναι μία χαρά, δεν έχουμε προβλήματα. Με στενοχώρησε ένα δημοσίευμα, ότι δήθεν έκανα εγώ μία κοινή εμφάνιση με την Τέτα σε κάποια εκδήλωση. Δεν αληθεύει. Στην εκδήλωση πήγα γιατί μου είπαν ότι θα μιλήσει ο κ. Πατούλης κι επειδή είχα ξεχάσει τα κλειδιά μου στο αυτοκίνητο. Εκεί βρισκόταν και η Τέτα» ανέφερε ο Βασίλης Γκουρούσης.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει γάμος, για να λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή μένω μόνος μου, θέλω να ξεκαθαρίσω τη σκέψη μου. Αυτή τη στιγμή είμαι πολύ μπερδεμένος και πολύ πληγωμένος από όλους και όλα. Πιστεύω ότι το γυαλί έχει ραγίσει. Τα παιδιά και τα εγγόνια μου τα βλέπω δύο με τρεις φορές την εβδομάδα» συνέχισε ο Βασίλης Γκουρούσης.

Τέλος, δήλωσε: «Η σχέση μου με την κ. Καμπουρέλη είναι από το 2007 σε άθλια κατάσταση, φυτοζωούσα. Από τη δική μου πλευρά εγώ δεν ήμουν καλά από το 2007 μέχρι κάποια στιγμή. Και μετά επειδή μπήκαν τα εγγόνια στη μέση, τα παιδιά, άφησα τη ζωή μου να κυλήσει. Τώρα έγινε και αυτό και ξαναγυρίσαμε πάλι πίσω».

