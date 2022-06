Κόσμος

Ισπανία – Μελίγια: Η Αφρικανική Ένωση ζητά έρευνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα πρωτοφανή επεισόδια που ακολούθησαν τη προσπάθεια χιλιάδων μεταναστών να εισέλθουν σε ισπανικό έδαφος.

Ο επικεφαλής της Αφρικανικής Ένωσης Μούσα Φάκι Μαχαμάτ κατήγγειλε «τη βίαιη μεταχείριση και τον εξευτελισμό των Αφρικανών μεταναστών» την Παρασκευή κατά την απόπειρα μαζικής εισόδου στον ισπανικό θύλακα της Μελίγια και ζήτησε έρευνα για την υπόθεση αυτή.

«Εκφράζω τη βαθιά μου ταραχή και την ανησυχία μου απέναντι στη βίαιη μεταχείριση και τον εξευτελισμό των Αφρικανών μεταναστών που προσπαθούν να διασχίσουν διεθνή σύνορα μεταξύ του Μαρόκου και της Ισπανίας», ανέφερε ο Μούσα Φάκι σε ανάρτησή του στο Twitter χθες.

«Ζητώ άμεση έρευνα στην υπόθεση αυτή και θυμίζω σε όλες τις χώρες τις υποχρεώσεις τους, με βάση το διεθνές δίκαιο, να μεταχειρίζονται με αξιοπρέπεια όλους τους μετανάστες και να έχουν ως προτεραιότητα την ασφάλειά τους και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, απέχοντας από τη χρήση υπερβολικής βίας», πρόσθεσε ο επικεφαλής της Αφρικανικής Ένωσης.

Τουλάχιστον 23 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους και 140 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις μαροκινές αρχές, κατά τη διάρκεια απόπειρας εισόδου περίπου 2.000 μεταναστών στο ισπανικό θύλακα της Μελίγια, στην ακτή του Μαρόκου.

Ο απολογισμός είναι ο πλέον φονικός που έχει καταγραφεί ποτέ κατά τις πολυάριθμες απόπειρες μεταναστών της υποσαχάριας Αφρικής να διεισδύσουν στη Μελίγια και το γειτονικό ισπανικό θύλακα της Θέουτα, τα μοναδικά χερσαία σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αφρικανική ήπειρο.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Δεν αυξάνεται ο ΦΠΑ στις μάσκες

Ρούλα Πισπιρίγκου: Προσπαθούν να μου φορτώσουν τους θανάτους και των άλλων παιδιών

Ηλεία: Έκλεψαν τα τάματα και 5 τενεκέδες λάδι από ναό