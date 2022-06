Οικονομία

Ηλεκτρική ενέργεια: “Απογειώνεται” αύριο η τιμή της

Σχεδόν 40% η αύξηση της τιμής από το Σάββατο, όπως διαμορφώθηκε με το κλείσιμο της προημερήσιας αγοράς στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Σημαντική άνοδος στα 364,54 ευρώ ανά μεγαβατώρα καταγράφεται στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για αύριο Τρίτη σύμφωνα με το κλείσιμο της προημερήσιας αγοράς στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Συγκριτικά η τιμή ήταν 327,7 ευρώ χθες, 255,64 ευρώ το Σάββατο και 291,71 ευρώ την Παρασκευή.

Ανοδικά κινούνται αύριο οι τιμές στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες (ενδεικτικά: Γαλλία 366,4 ευρώ +9,6 %, Γερμανία 331,52 ευρώ +4,7 %, Ιταλία 386,46 +11,1%, Βουλγαρία 361,83 ευρώ +11,3 %) λόγω της ανησυχία για τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο από τη Ρωσία και της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου τις τελευταίες ημέρες σε επίπεδα πάνω από τα 130 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η ζήτηση ρεύματος αύριο στην Ελλάδα εκτιμάται στις 390 γιγαβατώρες και θα καλυφθεί από μονάδες φυσικού αερίου (43,7 %), ανανεώσιμες πηγές (24,5 %), λιγνιτικές μονάδες (17,1 %), υδροηλεκτρικά (5,8 %) και εισαγωγές (4,4 %).

