Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: γιατί θα έχουμε 20000 κρούσματα την Τρίτη

Τι άναφέρει ο Γκίκας Μαγιορκίνης για την αυξητική τάση στα κρούσματα, την άνοδο στον αριθμό των διασωληνωμένων και την διαρκή άνοδο στην διάγνωση νέων μολύνσεων.

Το άλμα στον αριθμό κρουσμάτων του κορoνοϊού σχολιάζει σε ανάρτησή του στο Facebook ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαργιορκίνης.

Όπως γράφει, σχετικά με την αυξητική τάση που παρατηρείται, την Τρίτη (28/6), περιμένουμε να δούμε πάνω από 20.000 κρούσματα, ενώ σήμερα Δευτέρα τα κρούσματα ήταν 7.682.

Η ανάρτηση του Γκίκα Μαγιορκίνη:

«Ενημέρωση σχετικά με την επιδημιολογιά της θερινής έξαρσης COVID-19.

Η μεσοσταθμική αύξηση στον αριθμό των διαγνώσεων με COVID-19 κινήθηκε στο επίπεδο του 60% εντός της τελευταίας εβδομάδας. Αυτό σημαίνει ότι αύριο Τρίτη λογικά περιμένουμε να δούμε λίγο παραπάνω από 20.000 διαγνώσεις.

Η αύξηση των κλινών εντός των νοσοκομείων παρέμεινε στο επίπεδο του 44%.

Ο αριθμός των διασωληνωμένων παρέμεινε σχετικά σταθερός με ήπια αύξηση της τάξης του 3%. Προς το παρόν δεν έχουμε δει σημαντική πίεση στις ΜΕΘ αν και η αύξηση στις διαγνώσεις είναι παρούσα τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Η κινητική και δυναμική στις διασωληνώσεις εντός αυτής της εβδομάδας θα είναι και ο σημαντικότερος προγνωστικός δείκτης.

Το βασικό σενάριο πρόβλεψης για την θερινή έξαρση παραμένει σε κορύφωση μέχρι τις 10 Ιουλίου που θα κυμανθεί στο επίπεδο των 20.000 διαγνώσεων (7-ήμερος μέσος όρος)».

