Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Δεκάδες νεκροί από επίθεση με πυραύλους σε εμπορικό κέντρο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για έγκλημα πολέμου κάνουν λόγο σε ανακοίνωση τους οι ηγέτες των G7. Σοκάρει ο απολογισμός της επίθεσης.

Ο απολογισμός του πυραυλικού πλήγματος εναντίον εμπορικού κέντρου στην Κρεμεντσούκ στην Ουκρανία χθες Δευτέρα αυξήθηκε στους δεκαέξι νεκρούς και τους 59 τραυματίες, δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής υπηρεσίας πρώτων βοηθειών.

«Ως τώρα έχουμε ενημερωθεί για 16 νεκρούς και 59 τραυματίες, εκ των οποίων 25 εισήχθησαν σε νοσοκομεία», είπε ο Σερχίι Κρουκ μέσω Telegram, σημειώνοντας ωστόσο πως ο απολογισμός θυμάτων αυτός δεν είναι ο τελικός.

Στις βαυαρικές Άλπεις, οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών του κόσμου καταδίκασαν με κοινή ανακοίνωσή τους το πλήγμα στο εμπορικό κέντρο, που χαρακτήρισαν «έγκλημα πολέμου».

«Οι επιθέσεις που γίνονται αδιακρίτως εναντίον αθώων αμάχων αποτελούν εγκλήματα πολέμου. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και οι άλλοι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν», ανέφερε η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της G7.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Δεκάδες μετανάστες νεκροί μέσα σε νταλίκα

Τα σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη

Άστατος καιρός με τοπικές μπόρες την Τρίτη