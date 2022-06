“The 2Night Show” – Πέμη Ζούνη: Ερωτεύτηκα πολύ στη ζωή μου…

Life

Η αγαπημένη ηθοποιός μίλησε για την μεγάλη της επιστροφή στην τηλεόραση, μετά από 15 χρόνια.

Στην εκπομπή «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε καλεσμένη η ηθοποιός Πέμυ Ζούνη, η οποία αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, αλλά και για τη νέα της τηλεοπτική δουλειά «Έρωτας Φυγάς».

«Θαύμαζα την Κάθριν Χέμπορν που μεγάλωνε και ήταν κούκλα και έλεγα ας με αξιώσει ο Θεός να μεγαλώσω ωραία, γιατί ήμουν σίγουρη ότι δεν θα πειράξω κάτι», είπε αρχικά η ηθοποιός και συνέχισε: «Παλιότερα είχα μια κακοήθη αυτοπεποίθηση, αλλά κατά βάθος ήμουν αγριοκάτσικο σε δεύτερο επίπεδο. Πλέον είμαι πιο υποψιασμένη».

«Δεν ήθελα να αυτοκτονήσω καλλιτεχνικά. Το επώδυνο είναι όταν οι κοντινοί σου άνθρωποι, αυτοί που είναι σχεδόν “αίμα” σου, δεν ρωτάνε καν και αποφασίζουν χωρίς να σε ρωτήσουν. Δεν ξέρω γιατί, παλεύω έξι χρόνια να το αναλύσω», πρόσθεσε.

Για το νέο σίριαλ του Χριστόφορου Παπακαλιάτη: «Δεν με πήρε ο Χριστόφορος για το νέο του σίριαλ. Τι άλλο να παίξουμε. Ξεκίνησα από μαμά του και φτάσαμε να είμαστε ερωτικό ζευγάρι. Μου λείπουν πάρα πολύ οι συνθήκες εργασίας μαζί του. Δεν μπορούν να γίνουν όλες οι παραγωγές έτσι, γι αυτό και είναι τυχερός όποιος περάσει από αυτές».

«Δεν είναι πάρα πολλά τα σίριαλ που έχω παίξει. Έχω περάσει από πολύ καλές στιγμές», δήλωσε και μίλησε για τις στιγμές που έχει χάσει, «Κάθε βήμα ήταν συνειδητό, πάντα είχα κριτική σκέψη, δεν έκανα παραχώρηση που να μετανιώνω. Έχασα ώρες από την παιδική ηλικία της κόρης μου. Τώρα λέω “γιατί;”, αυτό μόνο. Δεν άφησα ποτέ έναν έρωτα για μια δουλειά».

Για την καραντίνα, «Πέρασα υπέροχα, έζησα το σπίτι, είχα χρόνια να το ζήσω. Άρχισα να μαγειρεύω. Έμεινα με την κόρη μου πολύ καιρό επειδή δούλευε από το σπίτι».

Από το «Κλείσε τα μάτια» ως τις «8 Λέξεις» έκανε 15 χρόνια αποχή από την τηλεόραση. «Έκλεισα να παίξω σε μια καινούρια σειρά του που θα λέγεται “Έρωτας Φυγάς”», αποκάλυψε.

«Ερωτεύτηκα πολύ στη ζωή μου, ήταν μια πηγή έμπνευσης. Όταν είσαι νέος και ερωτεύεσαι ξεχνάς ό,τι ξέρεις για τον εαυτό σου. Όταν είσαι μεγάλος το ξέρεις μετά το έργο. Ξέρω τον κύκλο, είναι σχεδόν κοινότοπος. Έχω μια ατάκα που τη ζούσα και την έλεγα στο θέατρο. “Τι ωραία που είναι όλα πριν να συμβούν”, αυτή η ατάκα με χαρακτηρίζει. Η αρχή του παιχνιδιού είναι όλη η ιστορία. Η αγάπη είναι κάτι σπουδαίο, ο έρωτας είναι κάτι τρελό, είναι εκτός λογικής», τόνισε.

