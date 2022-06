Αθλητικά

Wimbledon – Κοκκινάκης: “Παρθενική” νίκη… και τώρα Τζόκοβιτς

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στον δεύτερο γύρο του λονδρέζικου Major και θα βρει μπροστά του, τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Θανάσης Κοκκινάκης (νο79 στον κόσμο) θα είναι ο αντίπαλος του Νόβακ Τζόκοβιτς στην φάση των «64» του Γουίμπλεντον.

Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας πήρε το «εισιτήριο» για τον 2ο γύρο του λονδρέζικου Major για πρώτη φορά στην καριέρα του, μετά την επικράτησή του επί του Πολωνού, Καμίλ Μάιρζακ (νο91 στην ATP) με 3-0 (7-6(5), 6-2, 7-5).

Εκεί θα βρει απέναντί του τον κάτοχο του τροπαίου, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος νωρίτερα έγραψε «ιστορία» με την επικράτησή του επί του Νοτιοκορεάτη, Σουνγού Κβον.

Δύο ώρες και 29 λεπτά χρειάστηκε ο Κοκκινάκης για να πετύχει την πρώτη του νίκη στο Grand Slam του Λονδίνου. Η επιτυχία του οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο εξαιρετικό σερβίς που είχε, από το οποίο προήλθαν 17 άσοι (!) και 73/105 πόντους, ενώ σε όλη τη διάρκεια του αγώνα δέχτηκε μόλις ένα μπρέικ από τον αντίπαλό του.

Τζόκοβιτς και Κοκκινάκης είχαν βρεθεί ξανά αντιμέτωποι πριν από επτά χρόνια στο Παρίσι και συγκεκριμένα στους «32» του Roland Garros, όπου ο Σέρβος είχε επικρατήσει με 3-0 (6-4, 6-4, 6-4).

