Life

Δίκη Λιγνάδη: η μαραθώνια απολογία του και η απάντηση του Μοθωναίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αναφορά του Δημήτρη Λιγνάδη στον Δημήτρη Μοθωναίο κατά την απολογία του και η απάντηση του ηθοποιού στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Αποσπάσματα από την απολογία του Δημήτρη Λιγνάδη στη δίκη του, προβλήθηκαν στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, παραδέχτηκε ότι έχει φιλοξενήσει ανήλικους και ότι έκανε παρέα μαζί τους, όμως δεν έχει υπάρξει ποτέ βιαστής.

Αναφορές έκανε ο Δημήτρης Λιγνάδης και στον Μάνο Χατζηδάκι αλλά και στον ηθοποιό Δημήτρη Μοθωναίο, ο οποίος είχε μιλήσει για την κακοποίηση που υπέστη ως ανήλικος.

Τη δική του απάντηση έδωσε και ο ηθοποιός, σε όσα είπε ο Δημήτρης Λιγνάδης στην απολογία του.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Δεκάδες μετανάστες νεκροί μέσα σε νταλίκα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Δεκάδες νεκροί από επίθεση με πυραύλους σε εμπορικό κέντρο (εικόνες)

Σαντορίνη – “Διονύσιος Σολωμός”: Δυστύχημα μέσα στο γκαράζ