Πολιτική

Πλακιωτάκης: Η Τουρκία συμπεριφέρεται ως κράτος – πειρατής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Η Τουρκία όχι μόνο εργαλειοποιεί το Μεταναστευτικό, αλλά ακόμα χειρότερα θέτει σε κίνδυνο τις ζωές δυστυχισμένων και απελπισμένων ανθρώπων», τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας.

Ως κράτος-πειρατής συνεχίζει να συμπεριφέρεται η Τουρκία, «εργαλειοποιώντας το μεταναστευτικό, αλλά -ακόμα χειρότερα- θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές δυστυχισμένων και απελπισμένων ανθρώπων», δήλωσε σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, απαντώντας σε δημοσιογραφικό ερώτημα για τη στάση της γείτονος, με την ευκαιρία της επίσκεψής του στο λιμάνι της πόλης, όπου ξεναγήθηκε στον χώρο των δύο νέων γερανογεφυρών της ΟΛΘ ΑΕ.

«Το λιμενικό σώμα, με αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες, με σωστό σχεδιασμό και κυρίως με την υπερπροσπάθεια των γυναικών και των ανδρών του, έχει καταφέρει τα τελευταία δύο χρόνια να έχει περιορίσει σημαντικά τις μεταναστευτικές ροές, σε ποσοστό 90%, σε σχέση με 2019. Θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα και ετοιμότητα να προασπίζουμε τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας, που αποτελούν ταυτόχρονα και θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», σημείωσε ο κ. Πλακιωτάκης, επισημαίνοντας πως τα στελέχη του Λιμενικού επιχειρούν με αποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και με απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Αναφερόμενος στην επιχείρηση διάσωσης 220 μεταναστών από το Λιμενικό Σώμα νότια της Κρήτης, ο κ. Πλακιωτάκης επισήμανε ότι «η επιχείρηση αυτή αποδεικνύει στην πράξη ότι πρώτη προτεραιότητα των στελεχών του Λιμενικού είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Ο υπουργός ευχαρίστησε και συνεχάρη δημόσια τα στελέχη του Λιμενικού «για το τεράστιο ανθρωπιστικό έργο, που επιτελούν στο Αιγαίο όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας διασώσει χιλιάδες συνανθρώπους μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Έβαλε GPS στο αυτοκίνητο της πρώην του

Κορονοϊός – Τζανάκης: Μπορεί να φτάσουμε τα 30000 κρούσματα στα μέσα Ιουλίου

Σαντορίνη – “Διονύσιος Σολωμός”: Δυστύχημα μέσα στο γκαράζ