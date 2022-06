Life

Brad Pitt: Από ποια νευρολογική διαταραχή πάσχει;

Ο ηθοποιός μιλά για τη διαταραχή που τον βασανίζει εδώ και χρόνια !

Ο Brad Pitt έχει μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, ισχυριζόμενος ότι πάσχει από «προσωποαγνωσία».

Πρόσφατα σε συνέντευξή του στο «GQ» ανέφερε ότι εξαιτίας της εν λόγω διαταραχής δυσκολεύεται να «θυμάται ανθρώπους και να αναγνωρίσει τα πρόσωπά τους» ειδικά σε κοινωνικά περιβάλλοντα όπως τα πάρτι και αυτό έχει ένα άμεσο αντίκτυπο στην εικόνα και στη φήμη του.

