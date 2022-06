Αθλητικά

Wimbledon: Με κορονοϊό ο Μπερετίνι – “Άνοιξε ο δρόμος” για τον Τσιτσιπά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μπερετίνι θεωρείτο ένας από τους τενίστες που θα μπορούσε να διεκδικήσει ακόμη και τον τίτλο στο βρετανικό Γκραν Σλαμ



Ο Ματέο Μπερετίνι ανακοίνωσε ότι κόλλησε κορονοϊό και ως εκ τούτου είναι αναγκασμένος να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Wimbledon, όπου ήταν ένα από τα φαβορί για διάκριση.

Όντας ιδιαίτερα φορμαρισμένος τον τελευταίο καιρό και στις επιφάνειες με γρασίδι, ο Μπερετίνι θεωρείτο ένας από τους τενίστες που θα μπορούσε να διεκδικήσει ακόμη και τον τίτλο στο βρετανικό Γκραν Σλαμ, όπου πέρυσι έφθασε μέχρι τον τελικό.

Ο κορονοϊός θα του στερήσει όμως αυτή τη δυνατότητα και ταυτόχρονα ανοίγει το “δρόμο” για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος αναμενόταν να βρεθεί απέναντι από τον 26χρονο Ιταλό, Νο11 στον κόσμο, στη φάση των προημιτελικών του Wimbledon.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 20084 κρούσματα της Τρίτης

Κορονοϊός – Τζανάκης: Μπορεί να φτάσουμε τα 30000 κρούσματα στα μέσα Ιουλίου

Σαντορίνη – “Διονύσιος Σολωμός”: Δυστύχημα μέσα στο γκαράζ