Τσίπρας: πρωτοφανές δύο κρίσιμες ανεξάρτητες αρχές να είναι σε σύγκρουση με την κυβέρνηση

Τι απάντησε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Γιάννης Οικονόμου στα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την τρομακτική ακρίβεια στην ενέργεια και τα καύσιμα και κάνοντας λόγο για «διπλή αισχροκέρδεια και των παραγωγών και του κράτους», κατά τη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπείες του Ινστιτούτου Καταναλωτή και της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

Υπενθυμίζοντας την κριτική που έχει ασκήσει για την πλήρη απουσία ρυθμίσεων και ελέγχου στην αγορά και την κατηγορία που είχε προσάψει στην κυβέρνηση ως «τροχονόμο των καρτέλ, ιδίως στην ενέργεια», ο κ. Τσίπρας κατέληξε πως «με τις τελευταίες εξελίξεις έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τροχονόμοι αλλά προστάτες των καρτέλ», υπογραμμίζοντας την πρωτοφανή διαφωνία των δύο βασικών ανεξάρτητων Αρχών (Επιτροπή Ανταγωνισμού και ΡΑΕ), οι επικεφαλής των οποίων είναι διορισμένοι από την κυβέρνηση, με την ίδια την κυβέρνηση. «Δεν έχω ξαναδεί τα τελευταία χρόνια οι δύο ανεξάρτητες Αρχές να είναι σε σύγκρουση με την κυβέρνηση διότι αισθάνονται ότι εμποδίζονται να διατελέσουν το έργο τους».

Ιδιαίτερα, αναφορικά με τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, την οποία το ΙΝΚΑ έχει χαρακτηρίσει «παράνομη και ληστρική» και κατά της οποίας έχει προσφύγει δικαστικά, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έκανε λόγο για «τραγέλαφο». «Επί έξι μήνες η κυβέρνηση μας έλεγε πως δεν είναι παράνομη και τώρα προεκλογικά την απαλείφουν εικονικά από τα τιμολόγια, διότι την ενσωματώνουν στα κυμαινόμενα τιμολόγια» σημείωσε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας πως από το Σεπτέμβριο που θα ισχύσει και κάθε μήνα θα ανακοινώνονται οι τιμές «ο καταναλωτής θα τρέχει από πίσω να δει ποια τιμή τον συμφέρει».

Παράλληλα, στηλίτευσε το γεγονός ότι παρά τις διαφωνίες του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ως προς τον τρόπο καθορισμού του ποσού των υπερκέρδών από την ενέργεια, «και αυτά τα υπερκέρδη που υπολογίστηκαν κουτσουρεμένα ακόμα δεν έχουν φορολογηθεί, δεν έχει επιστραφεί τίποτα στους καταναλωτές».

Και μάλιστα, όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας, αντί να επιστραφούν στους καταναλωτές τα υπερκέρδη, η κυβέρνηση με την τροπολογία που συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται αύριο, «χρεώνει στους καταναλωτές επιπλέον 300 εκατ. ευρώ, στα ΥΚΩ των τιμολογίων της ΔΕΗ για μία υπόθεση που χρονολογείται από το 2004 ως αποζημίωση για τις μονάδες στα νησιά και την οποία καμία κυβέρνηση δεν ενεργοποίησε».

Πέραν αυτών, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρθηκε και στα 67 εκατ. ευρώ από την αγορά εξισορρόπησης, που κατήγγειλε και ο Πρόεδρος της ΡΑΕ πως αν και πρέπει να επιστραφούν στους καταναλωτές, παραμένουν στις τσέπες των παραγωγών ενέργειας.

Διπλή αισχροκέρδεια

Την ίδια ώρα, με αφορμή την έκρηξη τιμών στην ενέργεια και τα καύσιμα ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για διπλή αισχροκέρδεια. «Η μία είναι των παραγωγών ενέργειας και η άλλη του κράτους» τόνισε και σημείωσε πως «τα 3,8 δις. πάνω από το στόχο των φορολογικών εσόδων στο πρώτο πεντάμηνο του έτους προέκυψαν από την υπερφορολόγηση και την αισχροκέρδεια του κράτους». Διότι, όπως εξήγησε, με πληθωρισμό 11,5% και τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ καυσίμων να παραμένουν στα ύψη, προκύπτουν αυτά τα τρομακτικά ποσά, που στην πραγματικότητα είναι από την αφαίμαξη των καταναλωτών».

Για αυτό το λόγο και χαρακτήρισε «συνειδητή λεηλασία» την άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει τον ΕΦΚ στα καύσιμα, «με στόχο αυτά τα υπερκέρδη να πηγαίνουν είτε στις τσέπες των λίγων και εκλεκτών της ενέργειας και των καυσίμων είτε στο κράτος για να γίνονται στοχευμένα επιδόματα προεκλογικού χαρακτήρα».

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την ανάγκη «να υπάρχει μία προσπάθεια ελέγχου της ανεξέλεγκτης κατάστασης που επικρατεί στην αγορά», χαρακτηρίζοντας «ιδιαίτερα σημαντικό τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. «Πρέπει να αναδείξει όχι μόνο αυτή την ατζέντα, αλλά και την ανάγκη να μπει ένα τέλος σε αυτήν την πολιτική που έχει οδηγήσει την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών και επιχειρήσεων σε απόγνωση».

Πρόσθεσε δε, πως «υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν τρόποι, υπάρχει και το πλαίσιο της νομιμότητας που εσείς και διεκδικείτε και πολύ ορθώς κάνετε».

«Ένοχη η κυβέρνηση για το μεγάλο φαγοπότι στην ενέργεια»

Για μεγάλο παζάρι και φαγοπότι της κυβέρνησης με τις εταιρείες ενέργειας έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ και κατηγόρησε ευθέως την κυβέρνηση για ενοχή και συνενοχή στην εκτόξευση της ακρίβειας και των τιμολογίων ενέργειας.

«Γιατί η κυβέρνηση έμενε κουφή, με την ανοχή της αλλά και την συνενοχή της σε αυτούς τους οποίους αισχροκερδούσαν, αποδεδειγμένα αισχροκερδούσαν. Το είπε ο συνήγορος του καταναλωτή στην Βουλή των Ελλήνων που ανήκει στην ΝΔ» υπογράμμισε ο Γ. Λεχουρίτης.

«Γιατί αυτό το παζάρι το μεγάλο και το φαγοπότι να περάσει έτσι;» επεσήμανε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι οι πολίτες πλέον δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. «Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν και να εξαπατούν τους Έλληνες πολίτες. Οι πολίτες βιώνουν την ακρίβεια στις τσέπες τους. Δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα, κόβουν από τα τρόφιμα για να μπορέσουν να πληρώσουν το ρεύμα. Δεν μπορεί ο συνταξιούχος των 500 ευρώ να έχει ρεύμα 900 ευρώ, τα 150 ευρώ να είναι η κατανάλωση και τα 750 να είναι ρήτρα αναπροσαρμογής» είπε.

«Η δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος της»

Αναφερόμενος στην αγωγή που έκαναν στην ΔΕΗ για την ρήτρα αναπροσαρμογής άφησε ερωτηματικά για την στάση που τηρούν οι υπόλοιπες πλευρές.

«Το παράδοξο είναι ότι πήγαμε μέσα στην κυρία αξιότιμη πρόεδρο του Αρείου Πάγου συζητήσαμε οι ενώσεις καταναλωτών η κάθε μία ξεχωριστά και όταν ως εκ θαύματος εμείς φύγαμε μέσα από την σύσκεψη και παρέμειναν οι δικηγόροι της ΔΕΗ. Γιατί παρέμειναν ; Δεν ξέρω τι διαβουλεύσεις γίνονται και δεν θέλω το μυαλό μου να πάει στο πονηρό ότι γίνονται μαγειρέματα. Ενδεχομένως και να μην γίνονται. Μακάρι να μην γίνονται. Η δικαιοσύνη να μείνει στο ύψος της ανάγκης των πολλών και όχι των λίγων» ανέφερε ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ.

Τέλος κατηγόρησε την κυβέρνηση που προεκλογικά ασκούσε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για την δήθεν επιδοματική πολιτική που ασκούσε και τώρα που ήρθε στα πράγματα έχει δώσει ό,τι επίδομα υπάρχει. «Το μόνο που λείπει είναι το by pass» είπε με εμφανή ειρωνική διάθεση.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, κα Παναγιώτα Καλαποθαράκου τόνισε πως «οι καταναλωτές βρίσκονται σε μία ασφυκτική και αδιέξοδη κατάσταση, δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος με κίνδυνο γίνει διακοπή και έχει γίνει διακοπή σε πολλά νοικοκυριά».

Χαρακτήρισε μείζον το πρόβλημα της ακρίβειας που αγγίζει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, επισημαίνοντας ότι η ΕΚΠΟΙΖΩ κατέθεσε την πρώτη συλλογική αγωγή σχετικά με τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής, για την οποία τόνισε ότι είναι πεπεισμένοι ότι είναι παράνομη, καταχρηστική, αδιαφανής και θα πρέπει να καταργηθεί.

Η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, υποστήριξε ότι η επιδοματική πολιτική των λίγων ευρώ στην οποία έχει προχωρήσει η κυβέρνηση από τον Οκτώβριο κάθε άλλο παρά απαλύνει το πρόβλημα και υποστήριξε ότι με την τροπολογία σχετικά με τη Ρήτρα Αναπροσαρμογής η κυβέρνηση παραδέχθηκε εμμέσως πλην σαφώς ότι υπάρχει πρόβλημα. Όμως, όπως πρόσθεσε, η συγκεκριμένη τροπολογία δεν λύνει πρόβλημα, τονίζοντας ότι είναι «απολύτως αδιαφανής, ασαφής και δεν γνωρίζουμε εάν και τι θα επωφεληθεί ο καταναλωτής, ελάχιστα θα επωφεληθεί εντέλει, εάν θα επωφεληθεί και μπαίνει σε μία διαδικασία να ελέγχει ο καταναλωτής κάθε μήνα και να μεταβαίνει σε άλλο προμηθευτή είναι αδιανόητο αυτό και ακατανόητο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οικονόμου: ο κ. Τσίπρας εκφωνεί δεκάρικους μπροστά στις κάμερες

"Ο κ. Τσίπρας, όπως όλα τα μεγάλα ζητήματα, αντιμετωπίζει με επικίνδυνη ελαφρότητα τη μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Χρησιμοποιεί για άλλη μια φορά λογοπαίγνια, τερατώδη ψέματα και μυθομανή σκανδαλολογία, προσπαθώντας να αποκρύψει το ολοφάνερο γεγονός: ότι η Κυβέρνηση τρέχει εδώ και μήνες το μεγαλύτερο πρόγραμμα στήριξης της κοινωνίας και των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, προσπαθώντας να απαλύνει τα προβλήματα. Τη στιγμή που ο κ. Τσίπρας, υπόσχεται στους πάντες τα πάντα, η κυβέρνηση ό,τι έχει υποσχεθεί υλοποιείται. Στους λογαριασμούς του Αυγούστου θα ισχύσει η αναίρεση της ρήτρας αναπροσαρμογής, ενω το αμέσως επόμενο διάστημα, θα εφαρμοστεί η φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας σε ποσοστό 90% ώστε να εξασφαλιστούν επιπλέον πόροι για τη μείωση του κόστους ενέργειας. Η Κυβέρνηση πασχίζει για το καλό της κοινωνίας και φέρνει αποτέλεσμα, την ώρα που ο κ. Τσίπρας εκφωνεί δεκάρικους μπροστά στις κάμερες."





