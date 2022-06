Οικονομία

G7 σε Κίνα: Πιέστε τη Ρωσία για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Οι ηγέτες των χωρών της G7 προέτρεψαν σήμερα Τρίτη την Κίνα να διαφυλάξει την αρχή της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών, πιέζοντας τη Ρωσία να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία



Οι ηγέτες των χωρών της G7 προέτρεψαν σήμερα Τρίτη την Κίνα να διαφυλάξει την αρχή της ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών, πιέζοντας τη Ρωσία να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία αλλά και εγκαταλείποντας τις δικές της «επεκτατικές θαλάσσιες διεκδικήσεις» στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Η Κίνα θα έπρεπε να πιέσει τη Ρωσία ώστε η τελευταία να αποσύρει αμέσως και άνευ όρων τα στρατεύματά της από την Ουκρανία αναφέρεται στην ανακοίνωση, όπου επισημαίνονται οι αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου και τα σχετικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για τη διακοπή αυτής της στρατιωτικής επιχείρησης.

Στο ανακοινωθέν που εκδόθηκε με την ολοκλήρωση της τριήμερης συνόδου της G7 στις βαυαρικές Άλπεις, οι ηγέτες των πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών εκφράζουν επίσης τη σοβαρή ανησυχία τους για την κατάσταση στις Θάλασσες της Ανατολικής και Νότιας Κίνας και τονίζουν ότι αντιτάσσονται στις μονομερείς προσπάθειες αλλαγής του status quo με χρήση βίας ή καταναγκασμό. «Τονίζουμε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για τις επεκτατικές θαλάσσιες διεκδικήσεις της Κίνας στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας», ανέφεραν.

Οι ηγέτες δήλωσαν επίσης ότι «ανησυχούν σοβαρά» για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, όπως την καταναγκαστική εργασία στο Θιβέτ και το Σιντζιάνγκ. Η Κίνα θα έπρεπε επίσης να τηρήσεις τις δεσμεύσεις της σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και την αυτονομία του Χονγκ Κονγκ.

Κατήγγειλαν επίσης την πολιτική που ακολουθεί η Κίνα στον εμπορικό τομέα η οποία, όπως υποστηρίζουν, διαστρεβλώνει την παγκόσμια οικονομία και δεσμεύτηκαν ότι θα συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους τους.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αναμένονται απευθείας συνομιλίες μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι ο Λευκός Οίκος δεν επιθυμεί αντιπαράθεση με την Κίνα, και ότι Μπάιντεν και Σι «θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων».

