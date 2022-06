Πολιτική

Δημοσκόπηση MARC για τον ΑΝΤ1: Προβάδισμα ΝΔ, αγωνία για ελληνοτουρκικά

Οι πολίτες παίρνουν θέσεις για τις ανατιμήσεις στην αγορά, τον φόβο για ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Την Τρίτη 28 Ιουνίου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, παρουσιάστηκε το Α’ μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC Θωμάς Γεράκης παρουσίασε τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που αποτυπώνουν τις απόψεις των πολιτών σχετικά με τις ανατιμήσεις στην αγορά, τον φόβο για ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο και το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Οι κυριότερες πηγές ανησυχίας για τους πολίτες είναι η ακρίβεια και τα ελληνοτουρκικά. Παράλληλα, αυξάνεται και πάλι η ανησυχία για την πανδημία, τις φυσικές καταστροφές και το μεταναστευτικό, ενώ υποχωρεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την εγκληματικότητα.

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά είναι τα ακόλουθα:

Νέα Δημοκρατία 32,5%

ΣΥΡΙΖΑ 22,5%

ΠΑΣΟΚ 12,8%

ΚΚΕ 5,4%

Ελληνική Λύση 4,6%

ΜέΡΑ25 2,9%

Έλληνες για την Πατρίδα 2,1%

Εθνική Δημιουργία 1,4%

«Άλλο κόμμα» 3,4%

Αναποφάσιστοι 8,4%

«Δεν θα ψηφίσω» 2,9% και 1,1% άκυρο – λευκό.

Εκλογές το φθινόπωρο βλέπουν οι πολίτες

Στο ερώτημα για το πότε θέλουν οι πολίτες εκλογές το 48,1% λέει στο τέλος της τετραετίας και το 46,5% το φθινόπωρο. Παράλληλα το 67,3% πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο, ενώ μόλις το 26,2 στο τέλος της τετραετίας.

Οι 3 στους 10 θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ με ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Τι κυβέρνηση προτιμούν

30,4% Συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ

23,8% Αυτοδύναμη ΝΔ

9,6% Συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ

8,4% Τεχνοκρατών με τη στήριξη ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ

7% Αυτοδύναμο ΣΥΡΙΖΑ

2,7% άλλη

Ακόμη οι ερωτηθέντες αξιολογούν με 53,2% αρνητικά ή μάλλον αρνητικά την κυβέρνηση και 47,5% θετικά ή μάλλον θετικά.

Επίσης σε ποσοστό 64,7% οι πολίτες θεωρούν λάθος την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη ότι σε μια ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία, δεν θα δεχόταν για πρωθυπουργό ούτε τον Κ. Μητσοτάκη, ούτε τον Αλέξη Τσίπρα.

Ακρίβεια και ελληνοτουρκικά η μεγαλύτερη ανησυχία

Ακρίβεια / Ανατιμήσεις: 85,3%

Εθνικά Θέματα / Ελληνοτουρκικά: 49,8%

Πόλεμος στην Ουκρανία: 31,5%

Κορονοϊός: 28,8%

Εγκληματικότητα: 28,7%

Φυσικές καταστροφές 17,4%

Μεταναστευτικό 12,7%

Σωστή η στάση απέναντι στην Τουρκία

Για τα ελληνοτουρκικά το 56,5% θεωρει πως είναι σωστή η κυβερνητική κατεύθυνση απέναντι στην Τουρκία, το 35,8% πως είναι λάθος ενώ το 7,7% δεν απάντησε. Ακόμη το 52,1% θεωρεί πως είναι σίγουρο ότι θα συμβεί κάποιο θερμό επεισόδιο με την Τουρκία στο Αιγαίο το καλοκαίρι, έναντι του 45,3% που δεν το βλέπει πιθανό.

