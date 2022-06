Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Προσοχή στην όψη Πλούτωνα - Άρη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα καλά που φέρνει η Νέα Σελήνη και οι τρικλοποδιές που βάζει η όψη Πλούτωνα - Άρη. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό".

"Η νέα Σελήνη σιγά - σιγά απομακρύνεται και αυτό είναι καλό", είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη.

Όπως εξήγησε η αστρολόγος της εκπομπή σήμερα θα μπορούσαμε να κάνουμε μία νέα αρχή για κάποια πράγματα σημαντικά και αν δεν είχα αύριο - μεθαύριο την όψη Άρη - Πλούτωνα τα καλά που θα μπρούσε να δώσει η νέα Σελήνη θα διαρκέσουν πολύ.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΑΤΟ – Μαξίμου: Ικανοποίηση για τη συμφωνία ένταξης Σουηδίας και Φινλανδίας

Βίντεο: Η στιγμή που μωρό πέφτει από μπαλκόνι και... προσγειώνεται σε πλάτη περαστικού (βίντεο)

ΑΕΚ: Απίστευτες “ουρές” για ένα εισιτήριο διαρκείας