Μητσοτάκης - ΝΑΤΟ: οι κυρώσεις που αποφασίζονται, να εφαρμόζονται από όλα τα μέλη

Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει καταστήσει σαφές ότι η αποστολή του ΝΑΤΟ για την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Διεθνούς δικαίου δεν είναι πλέον κενό γράμμα, τόνισε πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας και σημείωσε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι κυρώσεις που αποφασίζονται να εφαρμόζονται από όλα τα μέλη.

Κυρ. Μητσοτάκης: Εκφράζω την ικανοποίησή μου γιατί πρυτάνευσε η λογική για το καλό της Συμμαχίας- Δεν χρειαζόμαστε άλλη πηγή αστάθειας εντός του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός επικεντρώθηκε στα θέματα της ατζέντας της Συνόδου και ανέδειξε το πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Συμμαχία επέδειξε ενότητα, ταχύτητα και αποφασιστικότητα στην αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τονίζοντας την ανάγκη ότι θα πρέπει να συνεχίσει προς την κατεύθυνση αυτή.

Στο σημείο αυτό υπογράμμισε ότι είναι παρά πολύ σημαντικό για ουσιαστικούς και συμβολικούς λόγους οι κυρώσεις που αποφασίζονται να εφαρμόζονται από όλα τα μέλη.

Επανέλαβε ότι η Ελλάδα στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας και επισήμανε ότι η ρωσική εισβολή έχει καταστήσει σαφές πως η αποστολή του ΝΑΤΟ για την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου δεν είναι πλέον κενό γράμμα.

Επίσης ο πρωθυπουργός καλωσόρισε την εξέλιξη με την Φινλανδία και τη Σουηδία και εξέφρασε την ικανοποίησή του που ξεπεράστηκαν οι όποιες δυσκολίες.

Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή η προσήλωση της Συμμαχίας θα πρέπει να είναι στην πρόκληση που αντιμετωπίζει στο μέτωπο της Ουκρανίας. Δεν χρειαζόμαστε καμία άλλη πηγή αστάθειας εντός της Συμμαχίας και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνονται όλοι οι εταίροι μας. pic.twitter.com/C8vMDnmSAr — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 29, 2022

