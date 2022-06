Τοπικά Νέα

Ρέθυμνο: θρίλερ με πτώμα που εντοπίστηκε στο λιμάνι

Συναγερμός σήμανε στις αρχές, μετά την πληροφορία πως ένας νεαρός άνδρας είναι αναίσθητος στην θάλασσα.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο λιμεναρχείο Ρεθύμνου όταν η υπηρεσία δέχθηκε κλήση πως ένας νεαρός άνδρας επιπλέει αναίσθητος στα νερά του εμπορικού λιμανιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η σορός που εντοπίστηκε ανήκει σε αλλοδαπό περίπου 20 ετών.

Στην περιοχή έφτασε το σκάφος του λιμεναρχείου Ρεθύμνου το οποίο περισυνέλλεξε τον άτυχο άνδρα ο οποίος μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο.

Λίγη ώρα μετά την ανεύρεση της σορού του νεαρού, ένας άλλος άνδρας τηλεφώνησε στο λιμεναρχείο και δήλωσε ότι είχε χάσει τον φίλο του πριν από μιάμιση ώρα περίπου από την παραλία του Ρεθύμνου όπου είχαν πάει για να απολαύσουν το μπάνιο τους.

Όπως είπε στους λιμενικούς ο άντρας που τηλεφώνησε, ο φίλος του είχε μπει στη θάλασσα για πάνω από μία ώρα χωρίς να δώσει σημάδι ζωής. Οι αρχές εξετάζουν τώρα το εάν πρόκειται για τον άνδρα που δηλώθηκε ότι χάθηκαν τα ίχνη του ενώ κολυμπούσε.

