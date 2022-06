Κόσμος

Ουκρανία: ρωσικοί βομβαρδισμοί και “στενός κλοιός” σε πολλές περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αδιάκοπα συνεχίζεται το “σφυροκόπημα” από τις δυνάμεις της Μόσχας, επιφέροντας θανάτους, τραυματισμούς και τεράστιες καταστροφές. Υπό πολιορκία η Λισιτσάνσκ.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη πως κατάφεραν νέες βαριές απώλειες στον ουκρανικό στρατό και σφίγγουν τον κλοιό στη Λισιτσάνσκ. Οι χθεσινές μάχες παρέμειναν επικεντρωμένες στο Ντονμπάς, ωστόσο ρωσικοί πύραυλοι επληξαν επίσης με ασυνήθιστη ένταση αρκετές άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Το Κίεβο έκανε λόγο για πολλά πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών. Η πληροφορία αυτή είναι αδύνατο να επαληθευτεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, μόλις 30 από τα μέλη ουκρανικής μονάδας με 350 στρατιωτικούς επέζησαν έπειτα από μάχη για διυλιστήριο πετρελαίου στη Λισιτσάνσκ, στην ανατολική ουκρανική περιφέρεια Λουγκάνσκ.

Εξάλλου, οι ρωσικές δυνάμεις ανέφεραν πως κατέστρεψαν «κέντρο εκπαίδευσης για ξένους μισθοφόρους» κοντά στη Μικολάιφ, πόλη της νότιας Ουκρανίας, καθώς και τέσσερα κέντρα διοίκησης.

Νωρίτερα χθες, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην πόλη αυτή, σύμφωνα με τις ουκρανικές τοπικές αρχές.

Ακόμη, η Μόσχα ανέφερε πως 100 ουκρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και μεγάλη ποσότητα εξοπλισμού καταστράφηκε σε μάχες κοντά στην Πιτόμνικ, στην περιφέρεια του Χαρκόβου. Παρά τις ανακοινώσεις αυτές της Μόσχας, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο ρωσικός στρατός σημείωσε εδαφικά κέρδη.

Έπειτα από έξι ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην πόλη Ντνίπρο προχθές Τρίτη, σωστικά συνεργεία ανέσυραν τα πτώματα ενός άνδρα και μιας γυναίκας από τα συντρίμμια κτιρίου που χτυπήθηκε, ανέφερε ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο, ο περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ, μέσω Telegram.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι ουκρανικές αρχές κατήγγειλαν πως βομβαρδίστηκε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρεμεντσούκ με 20 αμάχους να χάνουν τη ζωή τους. Η Δύση καταδίκασε την επίθεση αυτή. Η Ρωσία ανέφερε πως πύραυλος που εκτόξευσαν οι δυνάμεις της προκάλεσε πυρκαγιά στο εμπορικό κέντρο, αλλά επέμεινε στο ότι στόχος ήταν στρατιωτική εγκατάσταση όπου αποθηκεύονταν δυτικά όπλα και πυρομαχικά.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε πως είναι πιθανό ο ρωσικός στρατός να μην είχε στόχο πολιτική εγκατάσταση, σχολιάζοντας ότι οι ρωσικοί πύραυλοι δεν είναι τόσο ακριβείς. Ωστόσο μέσω Twitter, τόνισε πως η Ρωσία μοιάζει να έχει πάρει απόφαση πως στον πόλεμο που διεξάγει εναντίον της Ουκρανίας θα προκαλούνται παράπλευρες απώλειες.

Στη Χερσώνα, η φιλορωσική στρατιωτική διοίκηση ανακοίνωσε πως ετοιμάζεται να οργανώσει δημοψήφισμα προκειμένου η περιοχή να γίνει «πλήρως» μέρος της Ρωσίας. Η ουκρανική κυβέρνηση περίμενε εδώ και καιρό την εξέλιξη αυτή στη Χερσώνα, υπό ρωσικό έλεγχο από τις αρχές Μαρτίου. Παρόμοιες διαδικασίες οργανώθηκαν για να νομιμοποιηθεί η κατάληψη και η προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 και στις αυτοανακηρυγμένες Λαϊκές Δημοκρατίες του Λουγκάνσκ και του Ντανιέτσκ. Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν από την Τρίτη, ο δήμαρχος της Χερσώνας, ο Ιχόρ Κολιχάγεφ, συνελήφθη από τον ρωσικό στρατό. Συνεργάτιδά του μίλησε για «απαγωγή».

Παρά τις σφοδρές εχθροπραξίες, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και της Ρωσίας προχώρησαν στην ανταλλαγή σχεδόν 300 αιχμαλώτων χθες. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας στο Κίεβο, ανάμεσά τους ήταν 95 μαχητές που βρίσκονταν στη χαλυβουργία Αζοφστάλ στη Μαριούπολη.

Ενώ η προσοχή ήταν στραμμένη χθες στη σύνοδο του NATO στη Μαδρίτη χθες, η Συρία, σύμμαχος της Ρωσίας, έκανε την απροσδόκητη ανακοίνωση πως αναγνώρισε επίσημα τις αυτοανακηρυγμένες Λαϊκές Δημοκρατίες του Λουγκάνσκ και του Ντανιέτσκ. Είναι μόλις η δεύτερη χώρα που προχωρά στην κίνηση αυτή.

Αντιδρώντας, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι τερματίζει τις διπλωματικές σχέσεις του Κιέβου με τη Δαμασκό.

Ειδήσεις σήμερα:

Βοιωτία: βρέθηκε νεκρός στο φράγμα Μαυρογείας

Power Pass: ποιοι πρέπει να κάνουν νέα αίτηση

Παπαδόπουλος: Η Πισπιρίγκου θρηνεί για τρία παιδιά - Δεν έχει σχέση με τους θανάτους τους