Αθλητικά

Πέθανε ο Στράτος Κοσμόγλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για τον πρωταθλητή μας, που έφυγε από την ζωή εξαιρετικά πρόωρα.

Ο ελληνικός αθλητισμός πενθεί για το χαμό του πρωταθλητή της ιστιοπλοΐας, Στράτου Κοσμόγλου, σε ηλικία 36 ετών, μετά από σκληρή μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Ο Στράτος Κοσμόγλου ήταν πατέρας δύο παιδιών και δάσκαλος ιστιοπλοΐας.

Ο κορυφαίος αθλητής από την Περαία Θεσσαλονίκης τον περασμένο Οκτώβριο είχε καταλάβει την τρίτη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας, στα μικτά πληρώματα του tornado με την Μαρία Βογιατζοπούλου.

“Ένας όμορφος ,γλυκός και ευγενικός άνθρωπος ,ιστιοπλόος ,προπονητής δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Ο Στράτος Κοσμόγλου, ο Στράτος μας, έφυγε νωρίς. Ηταν μόλις 36. Αλλά ήταν μεγάλος πολεμιστής. Πολέμησε τον καρκίνο για τα παιδιά του , για το κορίτσι του και για τον ίδιο. Εχασε. Αλλά εμείς δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Πώς θα μπορούσε άλλωστε κάποιος να ξεχάσει τον Στράτο……” αναφέρει σχετικά στο μήνυμα της η Ελληνική Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας.

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαδόπουλος: Η Πισπιρίγκου θρηνεί για τρία παιδιά - Δεν έχει σχέση με τους θανάτους τους

Power Pass: ποιοι πρέπει να κάνουν νέα αίτηση

Λιβύη: Πέθαναν από δίψα, ενώ διέσχιζαν την έρημο