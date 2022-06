Life

“Άγριες Μέλισσες”: αποκαλύψεις και ανατροπές την Πέμπτη (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα τελευταία επεισόδια της σειράς "Άγριες Μέλισσες".

Οι «Άγριες Μέλισσες», η κορυφαία τηλεοπτική σειρά των τελευταίων χρόνων, συνεχίζει να γράφει ιστορία στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο, με δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες και κινηματογραφική αισθητική.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:30, στον ΑΝΤ1

Η είδηση της απαγωγής της Αιμιλίας, απ’ τους άντρες του Ακύλα, πέφτει σαν κεραυνός και σύντομα αποκαλύπτονται στην οικογένεια Μεγαρίτη οι προθέσεις του Ακύλα.

Η Αντιγόνη καταθέτει στον εισαγγελέα για την ψευδομαρτυρία της στη δίκη του Δούκα, ανοίγοντας ξανά την υπόθεση.

Η Αγορίτσα επιβεβαιώνει όσα έμαθαν η Μυρσίνη και ο Δούκας για το παρελθόν του Σέργιου.

Ο Δούκας βρίσκεται ξανά ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η Ζωή κρυφά απ’ όλους παίρνει το ρίσκο ν’ ακολουθήσει τις εντολές του Ακύλα, για να σώσει την Αιμιλία απ’ τα χέρια του…

