Πισπιρίγκου - Χασαπόπουλος: η ανάνηψη στην Τζωρτζίνα “αποκάλυψε” τρεις φόνους

Συγκλονίζει ο αναισθησιολόγος στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, που επανέφερε στην ζωή το άτυχο κορίτσι, όταν υπέστη την πρώτη ανακοπή. Τι λέει για την κατηγορούμενη ως παιδοκτόνο.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» παρουσιάστηκε την Πέμπτη συνέντευξη που έδωσε στην Κέλλυ Χεινοπώρου ο Ιωάννης Χασαπόπουλος, επικεφαλής αναισθησιολόγος στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας, σχετικά με την άτυχη Τζωρτζίνα, που δολοφονήθηκε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο από την μητέρα της, Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία ειναι η μόνη ύποπτη και για τις δολοφονίες της Μαλένας και της Ίριδας.

Ο γιατρός ήταν δίπλα στην Τζωρτζίνα όταν έπαθε την πρώτη ανακοπή και την επανέφερε στην ζωή, κάνοντας προσπάθειες ανάνηψης και μάλιστα, όπως αποκαλύπτει, στην διάρκεια της ανάνηψης πληροφορήθηκε ότι η Τζωρτζίνα είναι το παιδί που έχει χάσει τα δύο αδελφάκια του, κάτι που τον έκανε «να τα δώσει όλα» για να το κρατήσει στην ζωή.

Στο ερώτημα «νιώθετε ικανοποίηση τώρα που φαίνεται η υπόθεση να βρίσκεται στην τελική ευθεία;», ο κ. Χασαπόπουλος απαντά «όχι, δεν μπορώ να εκφράσω τέτοιο συναίσθημα, όχι. Δεν βλέπω να είναι ξεκαθαρισμένο κάτι ακόμα και την τελική απόφαση θα την πάρουν τα δικαστήρια. Είμαι προβληματισμένος. Εν τω μεταξύ, πλακώνονται μεταξύ τους οι ιατροδικαστές, οι παθολογοανατόμοι, οι γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων… Ο ένας λέει εκείνο, ο άλλος λέει το άλλο! Εντάξει, τι να πω…

«Εγώ ήμουν δίπλα στην Τζωρτζίνα στην πρώτη ανακοπή της», επεσήμανε ο αναισθησιολόγος, ο οποίος μιλώντας για την Ρούλα Πισπιρίγκου και την συμπεριφορά της στο νοσοκομείο είπε «απ’ την εμφάνιση και την συμπεριφορά, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Και μάλιστα όταν ας πούμε εγώ προσωπικά δεν είχα την πολυήμερη επαφή που είχαν άλλοι συνάδελφοι του Ρίου… Μπορεί να μην μ’ αρέσει η εμφάνιση, η συμπεριφορά ενός ανθρώπου άλλο δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω και δολοφόνο».

«Έχω ένα σφίξιμο στο στομάχι, έχω ένα άγχος ακόμα. Ίσως γιατί δεν θέλω να πιστέψω κιόλας ότι μια μάνα έφτασε σε αυτό το σημείο. Δεν θέλω ακόμα να το πιστέψω. Μπορεί κι αυτό να φταίει. Εκείνες τις ώρες δεν είχαμε καμία υποψία, απλά «εγκλιματιστήκαμε» στο γεγονός ότι ένα τρίτο παιδί της ίδιας οικογένειας, έφτασε να κάνει ανακοπή και να πεθαίνει. Και αυτό ήταν κάτι πολύ συγκλονιστικό και πολύ περίεργο. Θεωρούσαμε ότι έπρεπε να το δούμε», τονίζει ο κ. Χασαπόπουλος.

Ανατριχίλα προκαλεί η λεπτομέρεια που αποκαλύπτει, αναφέροντας πως δεν γνώριζε για το παρελθόν της Τζωρτζίνας και ότι έχει χάσει δύο αδελφάκια νωρίτερα, αλλά το συνειδητοποίησε την πιο κρίσιμη ώρα, καθώς «το έμαθα την ώρα της ανάνηψης και αυτό ήτανε που με σόκαρε και παρά πολύ. Με καταλάβατε; Με σόκαρε! Αυτό στη διάρκεια δηλαδή της ανάνηψης ήταν ίσως και μια… η αφορμή για να τα δώσω όλα, που λέμε, να κάνουμε κάθε προσπάθεια, ό,τι μπορούσαμε περισσότερο για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε αυτό το παιδί. Να το ξαναφέρουμε στη ζωή. Εντάξει, ήταν κάτι που το έμαθα στην διάρκεια της ανάνηψης, μου το είπαν οι συνάδελφοι. «Ξέρετε ποιο είναι αυτό το παιδί; Είναι της οικογένειας που έχει χάσει άλλα δύο παιδιά».

«Λένε πολλοί πως είστε ο άνθρωπος που έδωσε την ευκαιρία στην Τζωρτζίνα να αποκαλύψει με έναν τρόπο ιδιαίτερο το τι συνέβαινε σε αυτή την οικογένεια. Το πως χάθηκαν αυτά τα παιδιά. Αν η Τζωρτζίνα είχε χαθεί τότε, ενδεχομένως να μην είχαμε καταλήξει…», ρωτά η Κέλλυ Χεινοπώρου.

Ο Ιωάννης Χασαπόπουλος απαντά πως «αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν μπορώ μα υπερηφανευθώ για κάτι. Με καταλάβατε; Ήταν ας πούμε έτσι η συγκυρία των πραγμάτων. Δηλαδή, πραγματικά αν η Τζωρτζίνα δεν επιβίωνε από αυτή την ανακοπή της, μπορεί όλα αυτά να είχαν μείνει στο σκοτάδι».

Παρακολουθήστε το συγκλονιστικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

