Οικονομία

Power Pass: Απλοποιείται η διαδικασία για την αίτηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από πότε θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εκ νέου την αίτησή τους.

Από απόψε το βράδυ, Πέμπτη 30 Ιουνίου, οι πολίτες θα ενημερώνονται στην πλατφόρμα υποβολής της αίτησης για το power pass ότι εφόσον επιλέξουν να περάσουν οι αλλαγές στα στοιχεία τους στην ΑΑΔΕ θα χρειαστεί να υποβάλουν εκ νέου την αίτηση για το power pass λόγω προσαρμογής της σχετικής πλατφόρμας. Ειδικότερα, προκειμένου το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να απλοποιήσει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία υποβολής της αίτησης για το power pass, προχώρησε σε προσαρμογή του συστήματος, με στόχο να διευκολυνθούν οι πολίτες οι οποίοι αλλάζουν τη διεύθυνση κατοικίας τους στην ΑΑΔΕ μετά την υποβολή της αίτησης για την επιδότηση. Έτσι, για τις υπό εκκαθάριση αιτήσεις, προσωρινά δεν γίνεται ενημέρωση με τα στοιχεία τα οποία οι πολίτες άλλαξαν στη φορολογική δήλωση που κατέθεσαν μετά την υποβολή της αίτησης για την επιδότηση.

Η συγκεκριμένη δυσλειτουργία αφορά 2.500 πολίτες σε σύνολο 2.600.000 αιτήσεων για power pass που ήδη έχουν υποβληθεί. Συγκεκριμένα, αφορά πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν πρώτα την αίτηση για το power pass και ακολούθως τη φορολογική δήλωσή τους, αλλάζοντας στη φορολογική δήλωση τη διεύθυνση κατοικίας τους, και κάνοντας εκ νέου ταυτοποίηση στην πλατφόρμα για το power pass. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάστηκε επανυποβολή της αίτησης για το power pass. Σε όλες τις υπόλοιπες η αίτηση προχώρησε κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 17 Ιουνίου, ημέρα που άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή, τονίζεται στις οδηγίες προς τους πολίτες ότι η αλλαγή διεύθυνσης πρέπει να γίνει πριν από την αίτηση για το power pass, και πραγματοποιείται στην πλατφόρμα https://www1.aade.gr/saadeapps3/powerpass/katoikia.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - 4η δόση εμβολίου: Διευκρινίσεις μετά τις αντιδράσεις

“Turkaegean”: Οργή Σχοινά για την κατοχύρωση του σήματος από την EUIPO

Πισπιρίγκου: Κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών στον Κορυδαλλό - Της επέδωσαν την κλήση